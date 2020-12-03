Тест об СССР: сможете отличить правду от лжи?

История СССР была весьма насыщена и необычна, и даже сейчас отличить правду от лжи бывает очень непросто.
СССР, казалось бы, просуществовал недолго, но оставил после себя массу замечательных деятелей, интересных личностей, немыслимых достижений. Несмотря на все это, в советское время можно было столкнуться и с чем-то абсурдным, а если взглянуть на какие-либо вещи сейчас, то и поверить трудно, что такое могло быть.
В тесте Sputnik собраны 16 различных фактов об СССР, часть из которых является вымыслом, а другая – самой настоящей правдой. Сможете ли вы отличить истину от лжи? Приступим!
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