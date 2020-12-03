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Тест об СССР: сможете отличить правду от лжи?

© photo: Sputnik / Ivan Denisenko
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interaktiv/20201203/250235146/Test-ob-SSSR-smozhete-otlichit-pravdu-ot-lzhi.html

Пройдите тест Sputnik и узнайте, насколько хорошо вы знаете исторические факты об СССР и помните детали советской жизни

История СССР была весьма насыщена и необычна, и даже сейчас отличить правду от лжи бывает очень непросто.

СССР, казалось бы, просуществовал недолго, но оставил после себя массу замечательных деятелей, интересных личностей, немыслимых достижений. Несмотря на все это, в советское время можно было столкнуться и с чем-то абсурдным, а если взглянуть на какие-либо вещи сейчас, то и поверить трудно, что такое могло быть.

В тесте Sputnik собраны 16 различных фактов об СССР, часть из которых является вымыслом, а другая – самой настоящей правдой. Сможете ли вы отличить истину от лжи? Приступим!

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