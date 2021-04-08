"Избежать третьей волны коронавируса в Грузии очень просто" – меддиректор клиники Иашвили

Как в стране проходит вакцинация, какой опыт дала Грузии "вторая волна" пандемии и что ждать на Пасху – на эти вопросы Sputnik ответил руководитель одной из ведущих клиник Тбилиси

В то время как многие страны активно прививаются против коронавируса, в Грузии процесс вакцинации начался лишь в середине марта. И протекает он настолько медленно, что, по словам эпидемиологов, не только не поможет выработать коллективный иммунитет до конца года, но и предотвратить "третью волну" коронавируса.

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия рассказал, почему жители Грузии не спешат вакцинироваться, и как сильно страна отстает от плана Нацпрограммы вакцинации.

photo: courtesy of Ivane Chkhaidze Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе

- Как проходит процесс вакцинации в Грузии?

- В Грузии существует Национальная программа вакцинации, которая предусматривает вакцинацию 60% населения страны до конца года. Это примерно 1,5-1,7 миллиона человек. Если посчитать по дням, то выходит 5-6 тысяч вакцинированных за день. Это то число, которое позволит создать популяционный иммунитет. Мы начали вакцинацию с 15 марта, и самые лучшие данные за сегодня – это 1,1 тысячи вакцинированных в день. То есть в 4-5 раз меньше того показателя, который нужен стране для достижения популяционного иммунитета. Вакцинация проходит не по плану, и мы сильно отстаем от прогнозируемых показателей.

- Почему среди большого числа жителей Грузии есть недоверие к вакцинации?

- Грузия получила первую вакцину AstraZeneca, а потом Pfizer. Получилось так, что до начала вакцинации некоторые европейские страны объявили, что вакцина AstraZeneca вызывает побочные явления, связанные с нарушением свертываемости крови, и они на некоторое время приостановили вакцинацию и ждали заключения от ВОЗ.

Это случилось именно перед тем, как Грузия начала вакцинацию препаратом AstraZeneca. Информация стала доступной для всех и люди стали опасаться этой вакцины.

И врачи, и население уже не так уверенно смотрели на вакцинацию. Это, конечно, повлияло на процесс.

Также, 18 марта, через три дня после вакцинации произошли тяжелые осложнения в Ахалцихе – после вакцинации умерла медсестра, что прибавило скептицизма, и насторожило очень много наших коллег и население.

Причины есть, и на самом деле они очень серьезные. Так что нам понадобится время, чтобы преодолеть этот скептицизм.

На сегодняшний день показатели вакцинации чуть-чуть улучшились. В первую неделю было 700 человек в день, потом стало 1,1 тысячи. Но этого недостаточно. Если это темп не будет минимум в 4-5 раза больше, мы до конца года ни в коем случае не получим популяционный иммунитет. Что означает, что в Грузии будут продолжаться смертные случаи. У нас и так много положительных случаев инфицирования, а в последнее время их стало еще больше. И риск того, что в Грузии будет каждодневная смертность от COVID-19 и в 2022 году, огромный.

- К какой вакцине в Грузии больше доверия?

- Если кто-то не верит препарату AstraZeneca, есть другая вакцина, которой жители Грузии доверяют больше. В Грузию поступило ограниченное количество вакцины Pfizer – 29,5 тысячи, которой достаточно для 14,5 тысячи людей.

Однако, если сегодня кто-нибудь захочет сделать эту вакцину, он уже не сможет. Все центры, в которых прививают Pfizer, полностью заполнены. Выходит, этой вакцине в Грузии доверяют больше, чем AstraZeneca.

То есть получается, что если мы будем в дальнейшем закупать вакцину Pfizer, ежедневно будет прививаться большее количество людей, чем сегодня.

Государство ведет переговоры с компанией, чтобы получить миллион доз вакцины Pfizer. Если это получится, то весь миллион доз будет обязательно освоен. А главное, этот темп, который наблюдается в некоторых центрах вакцинации с вакциной Pfizer, даст нам возможность получить 5-6 тысяч вакцинированных каждый день.

- Есть ли в планах государства повысить осведомленность населения в связи с важностью вакцинации?

- Мы ожидали поступления первых доз вакцины где-то в конце марта. Соответственно, планировали информационную кампанию с середины марта. Но так получилось, что мы получили вакцину за две недели раньше, чем ожидали. То есть времени на запланированную рекламную кампанию, чтобы донести до населения информацию о вакцинах, не осталось.

У нас планируется рекламная кампания. На встрече в Минздраве мы решили, что выделим отдельно 200 доз вакцины для ста известных лиц страны. Это люди из спорта, культуры, политики, которым доверяет общество. Планируется, что эта сотня человек сделает вакцину, став примером для других.

А второй сценарий – получить как можно больше вакцины от компании Pfizer. Это важные шаги для достижения цели – вакцинировать 5 тысяч человек в день.

Отмечу, что в Тбилиси гораздо больше желающих, чем в регионах. На ближайшие две недели в клиниках грузинской столицы все места на вакцинацию заполнены, в регионах не так.

- Есть ли риск развития "третьей волны" коронавируса в Грузии?

- В европейских странах фиксируется "третья волна". Германия, Франция, Италия вынуждены заново объявить о локдаунах и ограничениях. Эта волна реально существует в Европе и в некоторых государствах она даже больше, чем вторая.

Первого марта этого года у нас фиксировалось 1,8 тысячи активных случаев коронавируса. Сегодня этих случаев около 6 тысяч. То есть спустя чуть больше месяца, число увеличилось в 3 и более раза. Это очень большой прирост. Мы давно не фиксировали 800 зараженных за день, а теперь число инфицированных растет.

Если это не остановить, "третья волна" обязательно наступит в Грузии. Мы помним, как это произошло после лета 2020 года, когда все подумали, что все позади, Грузия преодолела "первую волну" и все будет нормально. В итоге мы получили катастрофические цифры.

Это была полная неожиданность, и не один сценарий, который мы обдумывали, не предусматривал такой исход. Мы не ожидали более 1 тысячи инфицированных в день. Система-то справилась, но было очень тяжело. В больницах не было мест, скорой помощи сложно было дождаться. Один из таких уроков этого периода – то, что это дало нам хорошую возможность узнать, что такое настоящая волна, когда больницы едва справляются.

Это дало возможность нашим докторам более четко работать на прием больных. Критическая медицина работала на пределе возможностей. Это была необходимая практика. Все страны прошли через это. Наверное, этот опыт пригодится. У нас есть практика ведения таких больных. Но все равно, вопрос упирается туда, сколько зараженных мы получим в день. Нельзя исключать, что цифра достигнет вновь 4-5 тысяч, может и больше. Страна и медицинская система должны быть готовы.

- А как же вакцинация? Она не поможет смягчить результаты "третьей волны"?

- Вариант того, что мы уменьшим влияние "третьей волны", если будет больше вакцинированных, уже точно не работает. Мы не сможем получить в ближайшие 2-3 месяца большое количество вакцинированных.

Я считаю, что если в ближайшие дни число инфицированных превысит 1 тысячу, надо объявлять локдаун, закрытия и ограничения. У нас есть некоторые районы, села, которые мы уже закрыли. Думаю, надо идти таким путем. Тысяча инфицированных должна стать для нас тревожным звонком.

Серьезным вызовом для нас будет праздник Пасхи. Поэтому мы должны иметь какой-то план для ограничений. Пасха – скопление людей, а это всегда чревато риском развития большего числа инфицированных. В течение 2-3 недель станет ясно, будет у нас "третья волна" или нет.

Или мы опять будем отвечать адекватными мерами на рост числа зараженных, либо получим "третью волну", что для такой страны как Грузия чревато большим числом летальных исходов, большим числом больных в отделениях критической медицины. Может, наша система и справится, но для страны это будет катастрофой.

- Почему вновь растет число зараженных?

- Причина ясна. Маски на улице носят единицы и в Тбилиси, и в регионах. Все подумали, что пандемия закончилась и все позади. Мы так подумали в прошлом году и получили то, что получили. Носить маски – единственный способ прекратить распространение коронавируса. Я не говорю уже о дистанции и других мерах безопасности.

А у нас маски носят или на подбородке, или прикрывают лишь губы. А в таких условиях у нас не получится избежать "третью волну".

Маски абсолютно доступные, недорогие. Это в начале они были дорогими. Их раньше надо было менять каждые два часа, позже ВОЗ изменила рекомендацию на четыре часа. Поэтому двух масок в день, если вы на улице, вполне достаточно. Разве это трудно?! К сожалению, это основная причина роста числа инфицированных.

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