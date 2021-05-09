На крыльях победы – история 101-летнего ветерана Василия Леонидзе

101-летний ветеран Василий Леонидзе хорошо помнит события далекого 1941 года, когда, будучи студентом Московского гидромелиоративного института (МГМИ) с первых дней войны уехал в Белоруссию на строительство оборонительных рубежей

Сообщение о нападении фашистов Василий Леонидзе услышал в общежитии своего родного института. Мирная студенческая жизнь сменилась военными буднями. Вместо развития сельскохозяйственной гидромелиорации студентам предстояло пройти суровые испытания.

photo : courtesy of Vasil Leonidze Ветеран ВОВ Василий Леонидзе в годы войны

На сайте института сегодня можно прочитать историю вуза в период войны. Например, часть студентов мобилизовали на выполнение оборонных работ в прибалтийские республики для проектирования и строительства военно-полевых аэродромов и оборонительных укреплений, а сам учебный корпус на какое-то время был занят войсковой частью.

photo : courtesy of Miranda Oganezova Медаль за взятие Кенигсберга ветерана Василия Леонидзе

"С первых дней нас мобилизовали на трудовой фронт, – вспоминает Василий Александрович, награжденный медалью за взятие Кенигсберга. – Товарным поездом отправили без остановки в Белоруссию. В Минске нам дали лопатки и приказали по берегу реки Десны строить противотанковые рвы. Копали их мы три месяца. Мимо нас на восток шли раненные солдаты. В сентябре мы вернулись в Москву.

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Нам сказали, что наш институт будет эвакуирован в Ташкент. Желающие могли остаться и поступить в Высший военный институт, который я и выбрал. Но в Москве мы пробыли недолго. Около 200 парней отправили в Ленинабад, а оттуда в Челябинск в авиационное училище. Там мы учились в течение года. В звании младшего лейтенанта меня вместе со всеми отправили в действующую армию в составе Первого Белорусского фронта. Окончание войны встретил в Польше".

photo : courtesy of Vasil Leonidze Самолет, который во время войны обслуживал Василий Леонидзе

Служил Леонидзе авиационным техником в 105-м Гвардейском авиационном полку. Согласно отчету о боевой работе полка, с 4.11.1942 по 19.6.1945 года произведено 61 892 вылета, с общим налетом 70 491 час, из них ночью – 9 742 часа, переброшено по воздуху 21 398 раненых. Доставлено консервированной крови для госпиталей фронта из глубины территории страны около 125 тонн, медикаментов 35 тонн, прочих грузов для нужд войск фронта – более 700 тонн. Переброшено печати, литературы и почты 17 688 тонн. На вооружении полка были транспортные самолеты, которые применялись и как ночные бомбардировщики.

photo : courtesy of Vasil Leonidze Ветеран ВОВ из Грузии Василий Леонидзе

"Я обслуживал 4-моторный самолет P-8, который позже списали. У меня было несколько боевых вылетов, так как я был техником. В 1944 году наш полк стал получать "Боинги" из Америки", – рассказывает Леонидзе.

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По словам ветерана, с ним в авиационном полку служили и земляки. Например, шеф-поваром работал Лебанидзе. После окончания войны полк был передан обратно в Гражданский воздушный флот (ГВФ). Леонидзе вернулся к мирной жизни, закончил в Москве гидромелиоративный институт, ныне – государственный университет природообустройства.

photo : courtesy of Miranda Oganezova Ветеран ВОВ Василий Леонидзе

В родном Тбилиси стал работать в Министерстве мелиорации и водного хозяйства. Проектировал оросительные системы, такие как Верхняя самгорская оросительная система. Был главным инженером Нижней самгорской оросительной системы, Кумысской оросительной системы. Ветеран всю жизнь работал по специальности, вплоть до 90-х годов.

Василий Александрович часто вспоминает студенческие дни. Бережно хранит выпускной альбом с фотографиями всех преподавателей и однокурсников. Помнит поименно многих… Военное дело преподавал полковник Соков, говорит Леонидзе, указывая на его фото.

В конце беседы ветеран пожелал новым поколениям мирного неба и чтобы их студенческую жизнь никогда не прерывала война.

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