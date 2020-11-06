"Не американское это дело" - политолог о требованиях США по кораблям РФ

В Москве ответили на требование Вашингтона к Кипру не пускать корабли ВМФ России в свои порты. Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Олег Матвейчев подчеркнул, что подобное давление Вашингтона является неприемлемым

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера про допуск российских кораблей в порты Кипра.

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Ранее Купер заявил, что США недовольны тем, что Кипр не предпринимает никаких действий, чтобы российские военные корабли прекратили заходить в его порты. По его словам, отказ пускать корабли РФ позволит Кипру больше сотрудничать с США в оборонной сфере.

По словам Захаровой, Москва уже не первый раз наблюдает, как Вашингтон выдвигает в качестве предварительного условия для развития взаимодействия с той или иной страной свертывание ее сотрудничества с РФ, причем в различных областях.

"Такой подход противоречит неотъемлемому праву любого государства на проведение независимой внешней политики", – сказала Захарова на брифинге.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев подчеркнул, что подобное давление США является неприемлемым.

"Есть два суверенных государства: Россия и Кипр, которые между собой, на основании взаимовыгодности, осуществляют определенные действия. С кораблями, не с кораблями – это не американское дело. США осуществляют вмешательство, причем – в дело не одного государства, а сразу двух: и России, и Кипра, что является недопустимым. Сами Соединенные Штаты не приемлют вмешательства в их внутренние дела со стороны каких бы то ни было государств. Здесь же мы имеем дело, как всегда, с двойными стандартами, когда одним что-то можно, а другим нельзя", – сказал Олег Матвейчев.

Профессор убежден, что все эти заявления США – из области двойной дипломатии, а ответом должно быть прямое игнорирование любых американских "предписаний".