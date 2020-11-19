Экономист рассказал, чего ждать от Байдена по "Северному потоку - 2"

Надежды в ФРГ на смягчение позиции США по "Северному потоку - 2" в случае прихода к власти Джо Байдена не оправдаются, считают эксперты, опрошенные немецкой газетой Bild

Экономист Станислав Митрахович в эфире радио Sputnik прокомментировал эту публикацию.

Байден "похоронит" проект "Северный поток - 2", пишут немецкие СМИ>>

Четыре года президентства Дональда Трампа были очень сложными в смысле отношений Москвы и Вашингтона. С Джо Байденом перспективы не лучше. Однако в некоторых аспектах все же возможны подвижки. И это очень напрягает... Польшу.

Надежды немецких политиков на смягчение риторики США по газопроводу "Северный поток - 2" после прихода Джо Байдена не оправдаются, считает журналист Bild Юлиан Репке.

Он призвал готовиться к тому, что в новом году Вашингтон продолжит закручивать гайки в этом вопросе. К такому прогнозу Репке подтолкнули намерение США ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими предприятиями и судами. Как отмечает автор статьи, пока ограничений против немецких властей в повестке нет, однако Байден "может похоронить" почти готовый "Северный поток - 2".

В свою очередь бывший советник экс-президента Барака Обамы Бенджамин Шмитт утверждает, что и демократы, и республиканцы одинаково негативно настроены по отношению к трубопроводу из России в Германию.

Специалист по энергетической безопасности Алан Райли также считает, что главная цель Байдена – закрыть проект.

Экономист, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович не считает ситуацию столь однозначной.

"Что касается ожиданий от Байдена, то они как бы двоякие. С одной стороны, в команде Байдена полно людей, которые являются сторонниками более жесткой санкционной политики в отношении России. Да и сам Байден рисовал Россию в негативном ракурсе. С другой стороны, Байден может делать вид, что он менее эгоистичен, чем Трамп. А раз он менее эгоистичен, то нельзя, например, говорить (европейцам): "мы сотрудничаем", и тут же говорить: "давайте введем американские санкции против европейских компаний, за то, что они работают с "Газпромом"". Поэтому возможные действия Байдена ‒ они неоднозначны. Посмотрим, на мой взгляд, здесь еще есть развилки определенные", ‒ сказал Станислав Митрахович в эфире радио Sputnik.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, прекратить строительство. Швейцарская Allseas после этого заявила о приостановке прокладки газопровода.

В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока - 2", теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода.

Напомним, "Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Американцы выступают категорически против этого проекта, так как сами хотят поставлять сжиженный газ в Европу.