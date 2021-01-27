"Вопрос закрыт" – военный политолог о решении России и США по ДСНВ

РФ и США договорились продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на условиях Москвы, сообщили в МИД

В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин подчеркнул очевидную пользу от быстрого решения этого вопроса.

Россия и США продлевают договор о вооружениях на условиях Кремля>>

Россия и США решили продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на условиях Москвы. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков", – подчеркнул он.

Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели телефонный разговор, в ходе которого выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ.

По сообщениям Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить его до 5 февраля.

Как следует из базы данных Госдумы, российский лидер внес документ на ратификацию. В соглашении о продлении договора СНВ-3 обозначен пятилетний срок пролонгации – до 5 февраля 2026 года.

Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании в среду, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что такое быстрое решение лидеров двух стран принесет очевидную пользу.

"Накануне состоялся разговор между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным, итогом этого разговора стало решение, прежде всего со стороны Соединенных Штатов, согласиться на все условия по договору СНВ-3, которые предлагала Российская Федерация. То есть продлить договор без всяких условий. Можно считать, что такое продление состоялось, поскольку и с одной, и с другой стороны запущен механизм ратификации соглашения. Как говорится, вопрос закрыт. Я думаю, что именно такое быстрое решение принесет пользу, прежде всего для стабилизации в мире. Чтобы в дальнейшем была возможность уже не разрушать механизмы стабилизации, как это было при 45-м президенте Дональде Трампе, а созидать новые, которые бы обеспечивали обуздание гонки вооружения", – сказал Андрей Кошкин.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В настоящее время СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает 5 февраля 2021 года.

Президент России Владимир Путин 16 октября 2020 года предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В российском МИД добавили, что Москва предлагает не только продлить соглашение, но при этом готова вместе с США взять на себя обязательство заморозить на год количество имеющихся ядерных боезарядов.

В Москве подчеркнули, что это будет возможным при условии, если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто и не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.

Со своей стороны, Вашингтон настаивал на подключении к договору Китая, однако позднее стало известно об отказе от этих намерений.