13:09 27 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0032
  • 100 RUB4.3714
  • USD3.3011
Поиск
Флаги России и США

Россия и США продлевают договор о вооружениях на условиях Кремля

© AFP / MLADEN ANTONOV
Политика
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/14/250659767.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210127/250718594/Rossiya-i-SShA-prodlevayut-dogovor-o-vooruzheniyakh-na-usloviyakh-Kremlya.html

Решение было принято по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Российские и американские власти решили продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

В новом составе: Минфин США готов обрушить доллар>>

Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. В итоге оба выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить его до 5 февраля.

"На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков", – сказал он журналистам.

Как следует из базы данных Госдумы, Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении. В документе прописан пятилетний срок пролонгации – до 5 февраля 2026 года.

Склад, где хранятся трубы для планируемого нефтепровода Keystone XL в Гаскойне
© REUTERS / Terray Sylvester
Первый итог политики Байдена: в Канаде обсуждают санкции против США – взгляд из России

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Сегодня СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
Нищета страшнее вируса: столицу Грузии захлестнула волна протестов - видео
Нищета страшнее вируса: Тбилиси захлестнула волна протестов - видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться