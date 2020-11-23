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Как в Грузии отмечают "Гиоргоба" на фоне пандемии коронавируса - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (179)
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  • В церкви Святого Георгия - Кашвети, который расположен в центре Тбилиси на проспекте Руставели, в 9 утра, как и в других православных храмах Грузии, началась праздничная служба
  • В Грузии Георгий Победоносец – самый чтимый из Святых, небесный покровитель страны. Почитание Святого в Грузии началось на заре христианства
  • Праздничная церковная служба собрала с утра не так много прихожан, как обычно
  • В стране растет число зараженных коронавирусом и не все верующие сегодня регулярно ходят в церковь
  • Но праздник Гиоргоба, один из главных православных праздников Грузии, нельзя не отметить
  • Хотя приходится носить маски и соблюдать социальную дистанцию
  • Так с утра в понедельник 23 ноября празднование Гиоргоба проходило в церкви Кашвети
  • Гиоргоба в Грузии является государственным праздником и официальным выходным днем
  • В Грузии День Святого Георгия или Гиоргоба отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая
  • По преданию, День Святого Гиоргоба основан просветительницей Грузии – Святой Нино. Крестительница Грузии, по свидетельству Арсения Икалтоэли – духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), была двоюродной сестрой Георгия Победоносца
  • Святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев, пастухов и путников. Ему также молятся об избавлении от демонических сил
  • Победоносцем Святого Георгия назвали за мужество и духовную победу над палачами и за чудодейственную помощь людям в опасности
  • С древних времен имя Георгий является одним из самых распространенных в Грузии. Оно было и династическим именем грузинских правителей, так как считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством Святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения
  • Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры. Он также запечатлен на государственном гербе Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В церкви Святого Георгия - Кашвети, который расположен в центре Тбилиси на проспекте Руставели, в 9 утра, как и в других православных храмах Грузии, началась праздничная служба
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201123/250134775/Kak-v-Gruzii-otmechayut-Giorgoba-na-fone-pandemii-koronavirusa---foto.html

Верующие в масках, священнослужители тоже. Люди стараются стоять на расстоянии друг от друга. Так в этом году проходит празднование "Гиоргоба". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки из храма Кашвети

В Грузии 23 ноября празднуют День Святого Георгия или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. С 9 утра в церкви Святого Георгия - Кашвети, как и других православных храмах и соборах Грузии, началось праздничное богослужение. 

Грузия празднует Гиоргоба, несмотря на коронавирус - видео
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия празднует "Гиоргоба", несмотря на коронавирус - видео

С учетом ограничений в стране, действующих в Грузии из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Как в нынешних реалиях проходит праздник - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

"Гиоргоба" в Грузии является государственным праздником и официальным выходным днем. В Грузии День Святого Георгия или "Гиоргоба" отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (179)
Теги:
Церковный праздник, Грузинская православная церковь, Гиоргоба, Гиоргоба, новости в фотографиях, фото


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