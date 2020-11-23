Как в Грузии отмечают "Гиоргоба" на фоне пандемии коронавируса - фото

Верующие в масках, священнослужители тоже. Люди стараются стоять на расстоянии друг от друга. Так в этом году проходит празднование "Гиоргоба". Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки из храма Кашвети

В Грузии 23 ноября празднуют День Святого Георгия или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. С 9 утра в церкви Святого Георгия - Кашвети, как и других православных храмах и соборах Грузии, началось праздничное богослужение.

С учетом ограничений в стране, действующих в Грузии из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Как в нынешних реалиях проходит праздник - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.

"Гиоргоба" в Грузии является государственным праздником и официальным выходным днем. В Грузии День Святого Георгия или "Гиоргоба" отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.