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Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (180)
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  • Теперь такую картину на тбилисских дорогах увидишь уже не скоро
  • В течение всей пятницы улицы Тбилиси были заполнены автомобилями, жители часами сидели в пробках
  • Все спешили в магазины и торговые центры за покупками перед их закрытием почти на месяц
  • Эта Черная пятница стала по-настоящему черной
  • Людей в торговых центрах в эти дни было много
  • Магазины предлагали покупателям скидки, как в последний раз
  • Все спешили за покупками
  • Кто-то уже сейчас решил купить подарки близким на Новый год
  • Ведь еще неизвестно, что будет дальше
  • Поэтому в эту пятницу многие решили воспользоваться возможностью побывать в магазинах
  • Кстати, на всем этом фоне салоны красоты свою работу не прекращают и будут работать как обычно
  • Торговые центры, магазины и вещевые рынки возобновят свою работу в канун Нового года - с 24 декабря и будут открыты по 2 января
  • Однако многие жители Тбилиси предполагают, что в предновогодние дни в магазинах будет просто не протолкнуться
  • Общественный и междугородний транспорт по всей Грузии тоже возобновит свою работу в период с 24 декабря по 2 января
  • Примечательно, что прекращение работы городского транспорта среди всех остальных запретов и ограничений вызвало наибольшее недовольство среди населения
  • С 24 декабря по 2 января снова заработает и тбилисское метро. Однако потом его работа будет прекращена до середины января
  • Однако уже с 3 по 15 января все ограничения снова будут восстановлены, по всей Грузии объявляются выходные дни. Работать будут только банки, а также объекты и сервисы стратегического значения
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Теперь такую картину на тбилисских дорогах увидишь уже не скоро
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1c/250186854.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201129/250194378/Posledniy-den-shoppinga-ili-Ochen-chernaya-pyatnitsa---foto.html

В Грузии вступили в силу новые ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в эту пятницу люди отправились за покупками перед закрытием магазинов на месяц

Из-за растущего числа заражений коронавирусом в Грузии правительство ввело новые строгие ограничения.

Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео
video : Sputnik / Natia Kvartskhava, Alex Shlamov
Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео

Теперь выходить на улицу из дома после девяти вечера и до пяти утра запрещено. Кроме того, остановлен весь общественный транспорт и регулярное междугороднее сообщение. Перестали работать магазины, рестораны и кафе - впрочем, торговым сетям разрешено принимать заказы онлайн, а объектам питания - работать на вынос или тоже с помощью служб доставки.

Такие ограничения продлятся до предновогодней недели - потом на некоторое время торговые объекты и общественный транспорт вновь заработают, но с начала января ограничения вновь войдут в силу.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ГРУЗИИ

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (180)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, новости в фотографиях, фото, Грузия, Грузия


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