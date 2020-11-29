Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото

В Грузии вступили в силу новые ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в эту пятницу люди отправились за покупками перед закрытием магазинов на месяц

Из-за растущего числа заражений коронавирусом в Грузии правительство ввело новые строгие ограничения.

Теперь выходить на улицу из дома после девяти вечера и до пяти утра запрещено. Кроме того, остановлен весь общественный транспорт и регулярное междугороднее сообщение. Перестали работать магазины, рестораны и кафе - впрочем, торговым сетям разрешено принимать заказы онлайн, а объектам питания - работать на вынос или тоже с помощью служб доставки.

Такие ограничения продлятся до предновогодней недели - потом на некоторое время торговые объекты и общественный транспорт вновь заработают, но с начала января ограничения вновь войдут в силу.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ГРУЗИИ