Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото

Из-за растущего числа заражений коронавирусом в Грузии правительство ввело новые строгие ограничения.
Теперь выходить на улицу из дома после девяти вечера и до пяти утра запрещено. Кроме того, остановлен весь общественный транспорт и регулярное междугороднее сообщение. Перестали работать магазины, рестораны и кафе - впрочем, торговым сетям разрешено принимать заказы онлайн, а объектам питания - работать на вынос или тоже с помощью служб доставки.
Такие ограничения продлятся до предновогодней недели - потом на некоторое время торговые объекты и общественный транспорт вновь заработают, но с начала января ограничения вновь войдут в силу.