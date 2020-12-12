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Нам не нужны мандаты депутатов: оппозиция оформила соглашение - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (185)
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  • Церемония подписания меморандума, включающего три документа, прошла в саду Дворца учащейся молодежи, буквально в 100 метрах от парламента, который в это время открыл свою первую сессию
  • По словам одного из лидеров партии Единое национальное движение Ники Мелия, с этого дня начался новый этап борьбы
  • По итогам парламентских выборов 2020 года, в состав высшего законодательного органа страны прошли сразу восемь оппозиционных партий. На фото - Заал Удумашвили на церемонии подписания меморандума
  • Подписи под совместным меморандумом поставили Лело для Грузии, Единое национальное движение, Стратегия Агмашенебели, Лейбористская партия и Европейская Грузия. На фото - свою подпись ставит Ираклий Окруашвили
  • Хотя большая часть оппозиции присоединилась к инициативе, меморандум не стали подписывать Альянс патриотов Грузии, Гирчи и Граждане
  • Что последует за подписанием меморандума - покажет будущее. На фото - один из лидеров партии Лело Бадри Джапаридзе
  • Как заявил основатель партии Лело Мамука Хазарадзе, подписание меморандума - важный шаг с точки зрения демонстрации единства оппозиции
  • Меморандум включает три документа. Первый из них - это заявление всего оппозиционного спектра о том, что выборы 31 октября были сфальсифицированы и они не признают их результатов. Этот же документ содержит требование о проведении внеочередных выборов.
  • Второй документ – это заявление оппозиционных партий, попавших по результатам выборов в парламент, об отказе от депутатских мандатов
  • Третий документ – это заявление партий на имя главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания об аннулировании их партийных списков. На фото - подпись под меморандумом ставит лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили
  • Можно заметить, что меморандум также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок Сила в единстве – Единое национальное движение
  • Восемь оппозиционных партий, которые прошли в парламент Грузии по итогам выборов, получили 60 мандатов из 150. Но оппозиция категорически отказывается участвовать в работе нынешнего парламента. На фото - Гиги Угулава на церемонии подписания меморандума
© Sputnik / STRINGER
Церемония подписания меморандума, включающего три документа, прошла в саду Дворца учащейся молодежи, буквально в 100 метрах от парламента, который в это время открыл свою первую сессию
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250314260.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201212/250325316/nam-ne-nujni-mandati-deputatov-oppozicia-oformila-soglashenie-foto.html

Пять оппозиционных партий, попавших в парламент Грузии, подписали меморандум об отказе от депутатских мандатов. Как проходила эта церемония - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

В парламент Грузии прошли сразу восемь оппозиционных партий, распределив между собой 60 мандатов из 150. До последнего времени они выступали единым фронтом против правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и отказывались входить в парламент, требуя досрочных парламентских выборов.

Ираклий Окруашвили. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Пять грузинских оппозиционных партий официально отказались от мандатов

Подписи под совместным меморандумом поставили "Лело для Грузии", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Лейбористская партия" и "Европейская Грузия".

К меморандуму об отказе от мандатов не присоединились три оппозиционные партии – "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Два депутата от партии "Граждане" решили пока остаться в режиме бойкота и подождать дальнейших действий правящей партии страны.

Меморандум также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".

Грузинская оппозиция подписала меморандум об отказе от депутатских мандатов - видео
© Sputnik / STRINGER
Лидеры оппозиции подписали документ об отказе от депутатских мандатов - видео

Церемония подписания меморандума, включающего три документа, прошла в саду Дворца учащейся молодежи, буквально в 100 метрах от парламента, который в это время открыл свою первую сессию.

Первый документ – это заявление всего оппозиционного спектра о том, что выборы 31 октября были сфальсифицированы и они не признают их результатов. Этот же документ содержит требование о проведении внеочередных выборов.

Второй документ – это заявление оппозиционных партий, попавших по результатам выборов в парламент, об отказе от депутатских мандатов.

Третий документ – это заявление партий на имя главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания об аннулировании их партийных списков.

 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (185)
Теги:
новости в фотографиях, фото, Парламентские выборы, Парламентские выборы, Парламент Грузии, Оппозиция, Грузия


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