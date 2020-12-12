Нам не нужны мандаты депутатов: оппозиция оформила соглашение - фото

Пять оппозиционных партий, попавших в парламент Грузии, подписали меморандум об отказе от депутатских мандатов. Как проходила эта церемония - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

В парламент Грузии прошли сразу восемь оппозиционных партий, распределив между собой 60 мандатов из 150. До последнего времени они выступали единым фронтом против правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и отказывались входить в парламент, требуя досрочных парламентских выборов.

Подписи под совместным меморандумом поставили "Лело для Грузии", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Лейбористская партия" и "Европейская Грузия".

К меморандуму об отказе от мандатов не присоединились три оппозиционные партии – "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Два депутата от партии "Граждане" решили пока остаться в режиме бойкота и подождать дальнейших действий правящей партии страны.

Меморандум также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".

Церемония подписания меморандума, включающего три документа, прошла в саду Дворца учащейся молодежи, буквально в 100 метрах от парламента, который в это время открыл свою первую сессию.

Первый документ – это заявление всего оппозиционного спектра о том, что выборы 31 октября были сфальсифицированы и они не признают их результатов. Этот же документ содержит требование о проведении внеочередных выборов.

Второй документ – это заявление оппозиционных партий, попавших по результатам выборов в парламент, об отказе от депутатских мандатов.

Третий документ – это заявление партий на имя главы Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания об аннулировании их партийных списков.