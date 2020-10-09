Развитие Грузии от "Стратегии Агмашенебели": обещания Вашадзе

До парламентских выборов в Грузии осталось 20 дней, партии продолжают представлять свои программы избирателям

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели", которая на парламентские выборы идет в блоке с партией "Закон и справедливость", представила свою программу развития страны, в случае победы на предстоящих выборах.

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Программа партии основана на конкретных обещаниях для избирателей в различных сферах жизни.

Sputnik Грузия представляет вам краткие тезисы программы.

Экономика

Создание 300 тысяч рабочих мест

Девяти новых индустриальных парков

Трех IT-городов

Трех тысяч новых гостиниц

Уменьшение наполовину банковских процентов

Антимонопольное банковское законодательство

Освобождение от НДС бизнеса с оборотом менее миллиона лари

Здравоохранение и социальная сфера

Списание процентов по кредитам для пенсионеров

Снижение цен на лекарства на 30%

Антимонопольное законодательство для фармацевтического рынка

Доступное здравоохранение

Демократия

Независимый суд

Назначение в грузинские суды судей из США и Великобритании

Рост зарплат для полицейских на 500 лари

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