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Георгий Вашадзе

Развитие Грузии от "Стратегии Агмашенебели": обещания Вашадзе

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (382)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201009/249669042/Sem-stupeney-razvitiya-Gruzii-ot-Strategii-Agmashenebeli-obeschaniya-Vashadze.html

До парламентских выборов в Грузии осталось 20 дней, партии продолжают представлять свои программы избирателям

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели", которая на парламентские выборы идет в блоке с партией "Закон и справедливость", представила свою программу развития страны, в случае победы на предстоящих выборах.

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Программа партии основана на конкретных обещаниях для избирателей в различных сферах жизни.

Sputnik Грузия представляет вам краткие тезисы программы.

Экономика

  • Создание 300 тысяч рабочих мест
  • Девяти новых индустриальных парков
  • Трех IT-городов
  • Трех тысяч новых гостиниц
  • Уменьшение наполовину банковских процентов
  • Антимонопольное банковское законодательство
  • Освобождение от НДС бизнеса с оборотом менее миллиона лари

Здравоохранение и социальная сфера

  • Списание процентов по кредитам для пенсионеров
  • Снижение цен на лекарства на 30%
  • Антимонопольное законодательство для фармацевтического рынка
  • Доступное здравоохранение

Демократия

  • Независимый суд
  • Назначение в грузинские суды судей из США и Великобритании
  • Рост зарплат для полицейских на 500 лари

 

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (382)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, выборы, Георгий Вашадзе


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