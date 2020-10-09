Развитие Грузии от "Стратегии Агмашенебели": обещания Вашадзе

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели", которая на парламентские выборы идет в блоке с партией "Закон и справедливость", представила свою программу развития страны, в случае победы на предстоящих выборах.
Банкиры рвутся к власти: почему "Лело" - темная лошадка грузинских выборов?>>
Программа партии основана на конкретных обещаниях для избирателей в различных сферах жизни.
Sputnik Грузия представляет вам краткие тезисы программы.
Экономика
- Создание 300 тысяч рабочих мест
- Девяти новых индустриальных парков
- Трех IT-городов
- Трех тысяч новых гостиниц
- Уменьшение наполовину банковских процентов
- Антимонопольное банковское законодательство
- Освобождение от НДС бизнеса с оборотом менее миллиона лари
Здравоохранение и социальная сфера
- Списание процентов по кредитам для пенсионеров
- Снижение цен на лекарства на 30%
- Антимонопольное законодательство для фармацевтического рынка
- Доступное здравоохранение
Демократия
- Независимый суд
- Назначение в грузинские суды судей из США и Великобритании
- Рост зарплат для полицейских на 500 лари
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