Новый взгляд на политику: что предлагает партия Бурджанадзе

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На западе Грузии уже шестой день ищут пропавшего в горах мужчину К поисковым работам привлечен вертолет пограничной полиции МВД, с помощью которого обследовали часть склона горы, где невозможно передвигаться 170

Новые обвинения перед выборами: что не поделили "Грузинская мечта" и "Лело" В субботу один из лидеров партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе открыто обвинил представителя партии "Лело" в серьезном нарушении правил предвыборной гонки 316