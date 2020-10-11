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Нино Бурджанадзе, лидер движения Единая Грузия

Новый взгляд на политику: что предлагает партия Бурджанадзе

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (386)
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Sputnik Грузия
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До парламентских выборов в Грузии осталось 20 дней, партии продолжают представлять свои программы избирателям

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Партия "Единая Грузия – Демократическое движение" экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе представила свою предвыборную программу, в которой отразила все основные тенденции развития страны.

Программа партии отражает оригинальное видение экономического развития и социальной политики Грузии.

Sputnik Грузия предлагает вам краткий обзор программы партии.

Экономика

  • ежемесячный грант для самозанятых в размере 70% от их среднего дохода за полгода;
  • освобождение бизнеса от налогов, кроме НДС;
  • мораторий на процедуры банкротства.

 Образование

  • обязательное дошкольное и среднее образование;
  • автономия вузов;
  • реформа Академии наук и восстановление отраслевых исследовательских институтов;
  • создание фонда для получения высшего образования за границей;
  • бесплатное профессиональное образование;
  • упразднение Единых национальных экзаменов;
  • увеличение зарплаты учителям до 1,6 тысячи лари.

Здравоохранение и социальная сфера

  • усиление первичного здравоохранения;
  • усиление института семейных врачей;
  • усиление профильных лабораторий;
  • сохранение социальных выплат в течение года после трудоустройства;
  • индексация пенсий и зарплат в зависимости от инфляции;
  • оплата за трудовой стаж;
  • внедрение "зарплаты матери" и сохранение стажа на период воспитания детей;
  • денежное пособие многодетным семьям и одиноким матерям;
  • пособие по безработице.

Демократия

  • упразднение срочной службы;
  • стабильная законодательная база;
  • упразднение института присяжных;
  • увеличение числа судей в судах;
  • прозрачность зарплат чиновников.

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (386)
Теги:
Грузия, Нино Бурджанадзе


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