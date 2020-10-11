Новый взгляд на политику: что предлагает партия Бурджанадзе

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Партия "Единая Грузия – Демократическое движение" экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе представила свою предвыборную программу, в которой отразила все основные тенденции развития страны.
Программа партии отражает оригинальное видение экономического развития и социальной политики Грузии.
Sputnik Грузия предлагает вам краткий обзор программы партии.
Экономика
- ежемесячный грант для самозанятых в размере 70% от их среднего дохода за полгода;
- освобождение бизнеса от налогов, кроме НДС;
- мораторий на процедуры банкротства.
Образование
- обязательное дошкольное и среднее образование;
- автономия вузов;
- реформа Академии наук и восстановление отраслевых исследовательских институтов;
- создание фонда для получения высшего образования за границей;
- бесплатное профессиональное образование;
- упразднение Единых национальных экзаменов;
- увеличение зарплаты учителям до 1,6 тысячи лари.
Здравоохранение и социальная сфера
- усиление первичного здравоохранения;
- усиление института семейных врачей;
- усиление профильных лабораторий;
- сохранение социальных выплат в течение года после трудоустройства;
- индексация пенсий и зарплат в зависимости от инфляции;
- оплата за трудовой стаж;
- внедрение "зарплаты матери" и сохранение стажа на период воспитания детей;
- денежное пособие многодетным семьям и одиноким матерям;
- пособие по безработице.
Демократия
- упразднение срочной службы;
- стабильная законодательная база;
- упразднение института присяжных;
- увеличение числа судей в судах;
- прозрачность зарплат чиновников.
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