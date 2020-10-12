Драка на рынке: активистов "Лело" в Кобулети встретили агрессивно

Предвыборная кампания в Грузии с приближением выборов все больше стала изобиловать конфликтами, а не редко и физическими столкновениями

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Активисты оппозиционной партии "Лело для Грузии" оказались в немилости у администрации аграрного рынка в Кобулети (Аджария).

Как сообщает Первый канал, словесное препирательство вскоре переросло в рукопашную.

По словам кандидата в мажоритарные депутаты от "Лело" Пааты Цивадзе, администрация рынка препятствует активистам партии распространять агитационные материалы и проводить предвыборную кампанию. Представители администрации накануне оскорбили двух активистов "Лело" и выгнали их с территории.

В понедельник представители партии пришли на аграрный рынок, чтобы выразить свой протест по поводу вчерашнего инцидента. Однако им не разрешили войти на рынок.

"Это послушная "Грузинской мечте" администрация. Они боятся наших кандидатов, они боятся листовок и не позволяют нам поделиться ими", – сказал пресс-секретарь партии Ираклий Купрадзе.

В свою очередь владелец рынка заявил, что не допустит представителей "Лело" на территорию частной собственности, поскольку этот рынок в свое время пострадал от лидера партии банкира Мамуки Хазарадзе и его ТВС Bank.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября, и чем ближе эта дата, тем больше накал политических страстей.