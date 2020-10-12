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Михаил Саакашвили

"Игра престолов" грузинской оппозиции, или Как Саакашвили стал Серсеей Ланнистер

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (40)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201012/249692758/Igra-prestolov-gruzinskoy-oppozitsii-ili-Kak-Saakashvili-stal-Serseey-Lannister.html

Экс-мэр Тбилиси считает, что политические амбиции Саакашвили разжег вышедший на свободу экс-глава МВД Вано Мерабишвили

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава сравнил раскол в рядах грузинской оппозиции с ситуацией в одном из самых кассовых сериалов телеканала HBO последнего десятилетия - "Игра престолов".

Угулава опубликовал на своей странице в Facebook шестиминутный видеоролик, в котором сравнил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с ключевым и отрицательным персонажем "Игры престолов" королевой Серсеей Ланнистер. Якобы Саакашвили нанес удар в спину оппозиции, как и Серсея, которая не захотела объединяться с Дейенерис Таргариен и Джоном Сноу для борьбы с "белыми ходоками" и не хотела уступать Железный трон.

Бидзина Иванишвили выступает перед сторонниками по партии Грузинская мечта в рамках предвыборной кампании
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Не забыл Угулава и об экс-главе МВД Вано Мерабишвили.

"Мерабишвили разжег амбиции Саакашвили, заверив его, что "Единое национальное движение" сможет победить на выборах в одиночку и что Саакашвили должен быть кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра. Саакашвили действовал как Серсея Ланнистер и нанес удар в спину по оппозиционной коалиции", - сказал Угулава.

"Европейцы" заявили, что не будут формировать коалицию не только с правящей партией, но и с экс-президентом Саакашвили, если последний останется кандидатом в премьеры. Бывшие союзники обвиняют экс-президента в "антиоппозиционной пропаганде", а себя называют "наследниками Революции роз".

"Саакашвили и Мерабишвили превратили ЕНД в свой торговый дом (trading house)", - сказал Угулава, добавив, что "в борьбе с монстром (имея в виду Иванишвили) Саакашвили сам превратился в монстра".
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
© Sputnik / STRINGER
Конфликт "Европейской Грузии" и Саакашвили выходит из кулуаров перед выборами

По словам экс-мэра Тбилиси, "Европейцы" на предстоящих выборах преследуют следующие цели: чтобы "Грузинская мечта" набрала меньше 40% на предстоящих выборах и чтобы оппозиционные партии получили на выборах больше голосов, чем "ЕНД", и создали коалиционное правительство без Саакашвили.

Угулава уверен, что в случае необходимости в рядах "Национального движения" многие "истинные патриоты" согласятся с его утверждением.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (40)


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