Президент: делимитация границ Грузии и Азербайджана исключит все недопонимания

Добрососедские и дружеские отношения требуют делимитации границ и доведения дела до конца, что исключит дальнейшие недопонимания, считает президент

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Делимитация границ между Грузией и Азербайджаном исключит возможность недопонимания между двумя странами, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу уже арестованы два бывших члена комиссии - сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева. По данным следствия, они не использовали необходимые карты во время переговоров, из-за чего Грузия потеряла часть территорий.

В своем заявлении, которое распространила пресс-служба администрации президента, Зурабишвили делится информацией о том, как обстояли дела со спорными территориями во время ее пребывания на посту министра иностранных дел в 2004-2005 годах, как проходил процесс переговоров и к каким решениям приходили стороны.

"Тогда, так же как и сейчас, я верила и верю, что твердые добрососедские и дружеские отношения требуют делимитации границ и доведения дела до конца, что исключит дальнейшие недопонимания и возможные инциденты", - сказано в заявлении Зурабишвили.

В опубликованном заявлении Зурабишвили рассказала о том, что вела переговоры с азербайджанской стороной, так как тогда уже были два спорных участка – это отрезки Давид-Гареджи и Красный мост.

Зурабишвили вспомнила, что в ходе последней встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым между коллегами был достигнут консенсус, что данное решение должно быть принято на уровне президентов двух стран.

"У меня нет информации о том, рассмотрели ли президенты этот вопрос после моего ухода с поста министра, после 19 октября 2005 года, у меня нет. Также мне неизвестно о том, когда и при каких условиях произошло возвращение данного вопроса на рассмотрение комиссии", - сказано в заявлении Зурабишвили.

Демаркация грузино-азербайджанской границы является достаточно болезненным вопросом в отношениях Грузии и Азербайджана, при этом стороны избегают резких заявлений.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

В конце сентября, во время визита в Тбилиси министра иностранных дел Азербайджана, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что добыты новые картографические материалы и поэтому грузино-азербайджанское соглашение 2006-2007 годов может быть пересмотрено.

При этом тогда грузинский дипломат не уточнил, какие именно картографические материалы обнаружены. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ответ заявил, что вопрос должны изучить специалисты, и выразил уверенность, что "между Грузией и Азербайджаном нет таких вопросов, которые не могут быть рассмотрены или улажены".