"Грузинская мечта" лидирует в рейтинге партий - Edison Research

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" лидирует в рейтинге партий Edison Research, составленном по заказу оппозиционного телеканала Formula TV.
Что обещает партия Саакашвили после выборов? Коротко и ясно>>
На вопрос "За кого бы Вы проголосовали, если бы сегодня проводились парламентские выборы", 36% ответили, что за "Грузинскую мечту".
На втором месте бывшая правящая партия "Единое национальное движение", которая идет на выборы в блоке "Сила в единстве" - за нее готовы проголосовать 17% респондентов.
На третьем месте оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия", которую готовы поддержать всего 5% участников опроса. Остальные ответы распределились следующим образом:
|Партия
|Доля респондентов
|"Георгий Вашадзе – стратегия Агмашенебели"
|4%
|"Лейбористская партия"
|3%
|"Альянс патриотов Грузии"
|3%
|Политический центр "Гирчи"
|2%
|"Лело для Грузии"
|2%
|"Граждане – Алеко Элисашвили"
|1%
|"Нино Бурджанадзе – Единая Грузия"
|1%
|"Победившая Грузия – Ираклий Окруашвили"
|1%
|Другие партии
|1%
Результаты исследования показали, что почти четверть населения страны (24%) пока не решили за кого будут голосовать.
Исследование проводилось с 17 сентября по 7 октября путем прямого интервьюирования в Тбилиси и регионах. В нем приняли участие более 4,5 тысячи совершеннолетних граждан. Погрешность опроса составляет +/- 1,5%.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.