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Предвыборная символика. Баннер партии Грузинская мечта

"Грузинская мечта" лидирует в рейтинге партий - Edison Research

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (395)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201013/249695473/Gruzinskaya-mechta-lidiruet-v-reytinge-partiy---Edison-Research.html

На втором месте в рейтинге партий оказалась бывшая правящая сила "Единое национальное движение"

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" лидирует в рейтинге партий Edison Research, составленном по заказу оппозиционного телеканала Formula TV.

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На вопрос "За кого бы Вы проголосовали, если бы сегодня проводились парламентские выборы", 36% ответили, что за "Грузинскую мечту".

На втором месте бывшая правящая партия "Единое национальное движение", которая идет на выборы в блоке "Сила в единстве" - за нее готовы проголосовать 17% респондентов.

На третьем месте оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия", которую готовы поддержать всего 5% участников опроса. Остальные ответы распределились следующим образом: 

 Партия  Доля респондентов
 "Георгий Вашадзе – стратегия Агмашенебели"  4%
 "Лейбористская партия"  3%
 "Альянс патриотов Грузии"  3%
 Политический центр "Гирчи"  2%
 "Лело для Грузии"  2%
 "Граждане – Алеко Элисашвили"  1%
 "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия"  1%
 "Победившая Грузия – Ираклий Окруашвили"  1%
 Другие партии  1%
Результаты исследования показали, что почти четверть населения страны (24%) пока не решили за кого будут голосовать.

Исследование проводилось с 17 сентября по 7 октября путем прямого интервьюирования в Тбилиси и регионах. В нем приняли участие более 4,5 тысячи совершеннолетних граждан. Погрешность опроса составляет +/- 1,5%.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (395)
Теги:
Опрос, Парламентские выборы, Грузия, выборы


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