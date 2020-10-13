"Грузинская мечта" лидирует в рейтинге партий - Edison Research

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" лидирует в рейтинге партий Edison Research, составленном по заказу оппозиционного телеканала Formula TV.

Что обещает партия Саакашвили после выборов? Коротко и ясно>>

На вопрос "За кого бы Вы проголосовали, если бы сегодня проводились парламентские выборы", 36% ответили, что за "Грузинскую мечту".

На втором месте бывшая правящая партия "Единое национальное движение", которая идет на выборы в блоке "Сила в единстве" - за нее готовы проголосовать 17% респондентов.

На третьем месте оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия", которую готовы поддержать всего 5% участников опроса. Остальные ответы распределились следующим образом:

Партия Доля респондентов "Георгий Вашадзе – стратегия Агмашенебели" 4% "Лейбористская партия" 3% "Альянс патриотов Грузии" 3% Политический центр "Гирчи" 2% "Лело для Грузии" 2% "Граждане – Алеко Элисашвили" 1% "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия" 1% "Победившая Грузия – Ираклий Окруашвили" 1% Другие партии 1%

Результаты исследования показали, что почти четверть населения страны (24%) пока не решили за кого будут голосовать.

Исследование проводилось с 17 сентября по 7 октября путем прямого интервьюирования в Тбилиси и регионах. В нем приняли участие более 4,5 тысячи совершеннолетних граждан. Погрешность опроса составляет +/- 1,5%.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.