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Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили

Что обещает партия Саакашвили после выборов? Коротко и ясно

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Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (382)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201009/249673989/Chto-obeschaet-partiya-Saakashvili-posle-vyborov-Korotko-i-yasno-.html

До парламентских выборов в Грузии осталось 20 дней, партии продолжают представлять свои программы избирателям

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Блок "Сила в единстве", куда входит бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение", представил программу своего будущего четырехлетнего правления, в которой отражено радикальное изменение жизни в Грузии.

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Большая часть программы посвящена социальной части и развитию экономического сектора.

Sputnik Грузия предлагает вам основные тезисы программы блока.

Здравоохранение и социальная сфера

  • Увеличение минимальной пенсии до 400 лари;
  • Снижение на 50% цен на медикаменты;
  • Увеличение вдвое зарплат медперсонала;
  • Увеличение финансирования онкологических программ;
  • Страховка для пенсионеров, социально незащищенных и детей;
  • 1 тысячу лари на третьего и следующего ребенка;
  • Расширение программы социальной помощи;
  • Создание домов для бездомных пенсионеров.

Образование

  • Увеличение финансирования общего и дошкольного образования;
  • Повышение зарплаты учителям до двух тысяч лари;
  • Увеличение финансирования высшего образования;
  • Развитие профессионального образования.

Экономика

  • Упразднение подоходного налога и налога на прибыль;
  • Отмена уголовной ответственности за неуплату налогов;
  • Упразднение финансовой полиции.

Сельское хозяйство

  • Привлечение агрономов и ветеринаров в села;
  • Современные лаборатории в селах;
  • Упрощенная регистрация земли.

Демократия

  • Внедрение в суды иностранных судей;
  • Увеличение зарплат полицейским;
  • Разделение прокуратуры;
  • Реформа системы расследования преступлений.

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Парламентские выборы в Грузии 2020 (382)


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