Что обещает партия Саакашвили после выборов? Коротко и ясно

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Блок "Сила в единстве", куда входит бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение", представил программу своего будущего четырехлетнего правления, в которой отражено радикальное изменение жизни в Грузии.
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Большая часть программы посвящена социальной части и развитию экономического сектора.
Sputnik Грузия предлагает вам основные тезисы программы блока.
Здравоохранение и социальная сфера
- Увеличение минимальной пенсии до 400 лари;
- Снижение на 50% цен на медикаменты;
- Увеличение вдвое зарплат медперсонала;
- Увеличение финансирования онкологических программ;
- Страховка для пенсионеров, социально незащищенных и детей;
- 1 тысячу лари на третьего и следующего ребенка;
- Расширение программы социальной помощи;
- Создание домов для бездомных пенсионеров.
Образование
- Увеличение финансирования общего и дошкольного образования;
- Повышение зарплаты учителям до двух тысяч лари;
- Увеличение финансирования высшего образования;
- Развитие профессионального образования.
Экономика
- Упразднение подоходного налога и налога на прибыль;
- Отмена уголовной ответственности за неуплату налогов;
- Упразднение финансовой полиции.
Сельское хозяйство
- Привлечение агрономов и ветеринаров в села;
- Современные лаборатории в селах;
- Упрощенная регистрация земли.
Демократия
- Внедрение в суды иностранных судей;
- Увеличение зарплат полицейским;
- Разделение прокуратуры;
- Реформа системы расследования преступлений.
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