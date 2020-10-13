Каких перемен ждут в Грузии? Edison Research обнародовал результаты нового опроса

Социологи выяснили, как настроены жители Грузии в преддверии парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. За 18 дней до парламентских выборов в Грузии стали

известны результаты очередного социологического исследования Edison Research, проведенного по заказу оппозиционного телеканала Formula TV

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Исследование проводилось с 17 сентября по 7 октября путем прямого интервьюирования в Тбилиси и регионах. В нем приняли участие более 4,5 тысячи совершеннолетних граждан. Погрешность опроса составляет +/- 1,5%.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Рейтинг партий

На вопрос "За кого бы Вы проголосовали, если бы сегодня проводились парламентские выборы" 36% ответили, что за "Грузинскую мечту".

На втором месте бывшая правящая партия "Единое национальное движение", которая идет на выборы в блоке "Сила в единстве" - за нее готовы проголосовать 17% респондентов.

На третьем месте оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия", которую готовы поддержать всего 5% участников опроса. Остальные ответы распределились следующим образом:

Партия Доля респондентов "Георгий Вашадзе – стратегия Агмашенебели" 4% "Лейбористская партия" 3% "Альянс патриотов Грузии" 3% Политический центр "Гирчи" 2% "Лело для Грузии" 2% "Граждане – Алеко Элисашвили" 1% "Нино Бурджанадзе – Единая Грузия" 1% "Победившая Грузия – Ираклий Окруашвили" 1% Другие партии 1%

Результаты исследования показали, что почти четверть населения страны (24%) пока не решили, за кого будут голосовать.

Респондентов также спросили, кому они все же больше симпатизируют – "Грузинской мечте" или оппозиционной партии. Ответы на этот распределились так:

Оппозиционная партия – 30%

"Грузинская мечта" - 13%

Не знают/отказались отвечать – 57%

Согласно результатам исследования, большинство жителей страны (74%) обязательно примут участие в выборах, а 18% говорят, что наверно пойдут на выборы.

Фактор доверия

Исследователи выяснили, что большая часть(43%) жителей Грузии при выборе партии будет ориентироваться на их программу. Для четверти опрошенных важен лидер партии. Еще 21% поддерживают конкретную партию из-за ее идеологии, а 9% - из-за внешнего курса.

Расклад сил

Больше половины респондентов (54%) хотят видеть во власти новую парию или коалицию. Более трети (36%) хотят, чтобы в большинстве осталась правящая партия "Грузинская мечта".

Не ответили или не знают ответа на этот вопрос 10%.

На вопрос "Вы предпочитаете коалиционное правительство или однопартийное" лишь 30% ответили, что они за однопартийное. А 70% предпочитают коалиционное правительство.

Кого в премьеры?

Опрос выявил, что в случае победы оппозиционной коалиции более четверти жителей страны – 26% - хотят видеть бывшего спикера парламента, ныне лидера "Европейской Грузии" Давида Бакрадзе кандидатом в премьер-министры страны.

А по мнению 23% респондентов, кандидатом в премьеры от оппозиции должен быть бывший заместитель министра юстиции Грузии, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. Кандидатуру экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поддержали 21% опрошенных.

Главные проблемы

Больше всего жителей Грузии тревожат социально-экономические вопросы. Перечень этих проблем выглядит следующим образом:

Безработица – 63%

Нищета – 52%

Рост цен – 43%

Наркомания – 20%

Оккупированные территории – 18%

Криминал – 16%

Коронавирус – 15%

Образование – 12%

Азартные игры – 12%

Здравоохранение – 11%

Эмиграция – 7%

Коррупция – 7%

Отсутствие верховенства закона – 6%

Проблемы охраны окружающей среды – 2%

Свобода СМИ – 1%

Кому доверяет население

Опрос выявил, что население страны больше всего доверяет армии, церкви и Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения. А наименьшее доверие заслуживают – политические партии, суды, президент и банки.

Развитие страны

Большинство жителей Грузии (61%) считают, что страна развивается в неправильном направлении. Соответственно, 39% респондентов уверены в обратном.

Тем не менее, большая часть жителей страны (49%) смотрят в будущее с оптимизмом, беспокойство испытывают 33% респондентов.