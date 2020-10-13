Каких перемен ждут в Грузии? Edison Research обнародовал результаты нового опроса

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. За 18 дней до парламентских выборов в Грузии сталиизвестны результаты очередного социологического исследования Edison Research, проведенного по заказу оппозиционного телеканала Formula TV.
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Исследование проводилось с 17 сентября по 7 октября путем прямого интервьюирования в Тбилиси и регионах. В нем приняли участие более 4,5 тысячи совершеннолетних граждан. Погрешность опроса составляет +/- 1,5%.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.
Рейтинг партий
На вопрос "За кого бы Вы проголосовали, если бы сегодня проводились парламентские выборы" 36% ответили, что за "Грузинскую мечту".
На втором месте бывшая правящая партия "Единое национальное движение", которая идет на выборы в блоке "Сила в единстве" - за нее готовы проголосовать 17% респондентов.
На третьем месте оппозиционная парламентская партия "Европейская Грузия", которую готовы поддержать всего 5% участников опроса. Остальные ответы распределились следующим образом:
|Партия
|Доля респондентов
|"Георгий Вашадзе – стратегия Агмашенебели"
|4%
|"Лейбористская партия"
|3%
|"Альянс патриотов Грузии"
|3%
|Политический центр "Гирчи"
|2%
|"Лело для Грузии"
|2%
|"Граждане – Алеко Элисашвили"
|1%
|"Нино Бурджанадзе – Единая Грузия"
|1%
|"Победившая Грузия – Ираклий Окруашвили"
|1%
|Другие партии
|1%
Результаты исследования показали, что почти четверть населения страны (24%) пока не решили, за кого будут голосовать.
Респондентов также спросили, кому они все же больше симпатизируют – "Грузинской мечте" или оппозиционной партии. Ответы на этот распределились так:
- Оппозиционная партия – 30%
- "Грузинская мечта" - 13%
- Не знают/отказались отвечать – 57%
Согласно результатам исследования, большинство жителей страны (74%) обязательно примут участие в выборах, а 18% говорят, что наверно пойдут на выборы.
Фактор доверия
Исследователи выяснили, что большая часть(43%) жителей Грузии при выборе партии будет ориентироваться на их программу. Для четверти опрошенных важен лидер партии. Еще 21% поддерживают конкретную партию из-за ее идеологии, а 9% - из-за внешнего курса.
Расклад сил
Больше половины респондентов (54%) хотят видеть во власти новую парию или коалицию. Более трети (36%) хотят, чтобы в большинстве осталась правящая партия "Грузинская мечта".
Не ответили или не знают ответа на этот вопрос 10%.
На вопрос "Вы предпочитаете коалиционное правительство или однопартийное" лишь 30% ответили, что они за однопартийное. А 70% предпочитают коалиционное правительство.
Кого в премьеры?
Опрос выявил, что в случае победы оппозиционной коалиции более четверти жителей страны – 26% - хотят видеть бывшего спикера парламента, ныне лидера "Европейской Грузии" Давида Бакрадзе кандидатом в премьер-министры страны.
А по мнению 23% респондентов, кандидатом в премьеры от оппозиции должен быть бывший заместитель министра юстиции Грузии, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. Кандидатуру экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поддержали 21% опрошенных.
Главные проблемы
Больше всего жителей Грузии тревожат социально-экономические вопросы. Перечень этих проблем выглядит следующим образом:
- Безработица – 63%
- Нищета – 52%
- Рост цен – 43%
- Наркомания – 20%
- Оккупированные территории – 18%
- Криминал – 16%
- Коронавирус – 15%
- Образование – 12%
- Азартные игры – 12%
- Здравоохранение – 11%
- Эмиграция – 7%
- Коррупция – 7%
- Отсутствие верховенства закона – 6%
- Проблемы охраны окружающей среды – 2%
- Свобода СМИ – 1%
Кому доверяет население
Опрос выявил, что население страны больше всего доверяет армии, церкви и Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здравоохранения. А наименьшее доверие заслуживают – политические партии, суды, президент и банки.
Развитие страны
Большинство жителей Грузии (61%) считают, что страна развивается в неправильном направлении. Соответственно, 39% респондентов уверены в обратном.
Тем не менее, большая часть жителей страны (49%) смотрят в будущее с оптимизмом, беспокойство испытывают 33% респондентов.