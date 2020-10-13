Грузия по-новому: основные обещания бывших сторонников Саакашвили

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Партия "Европейская Грузия – движение за свободу" представила свою предвыборную программу, которую она использует как соглашение с населением.
Программа носит политический и экономический характер с ориентацией на социальную сферу.
Sputnik Грузия представляет вам основные тезисы программы партии.
Экономика
- снижение акциза на бензин и газ на 25%;
- сокращение налогов;
- увеличение бюджета районов;
- сокращение правительственных расходов на 2 миллиарда лари;
- смягчение регуляций по кредитам;
- декриминализация экономических преступлений;
- создание 100 тысяч рабочих мест.
Здравоохранение и социальная защита
- увеличение пенсий в два раза;
- увеличение в два раза социальных выплат и пособий лицам с ОВЗ;
- внедрение добровольной накопительной пенсионной системы;
- софинансирование медикаментов;
- увеличение эффективности трат на здравоохранение.
Образование
- увеличение стипендий;
- улучшение системы финансирования школ и детских садов;
- увеличение грантов для студентов;
- увеличение зарплаты учителям до 700 – 1 тысячи лари.
Демократия
- упразднение заключения в качестве меры пресечения на менее тяжкие преступления, за исключением преступлений, совершенных с применением насилия;
- упразднение СГБ и слияние ее структур с МВД;
- создание бюро по борьбе с организованной преступностью;
- создание административного арбитража;
- преобразование судебную систему в систему суда присяжных;
- упразднение срочной военной службы.
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