Грузия по-новому: основные обещания бывших сторонников Саакашвили

До парламентских выборов в Грузии осталось 18 дней, партии продолжают представлять свои программы избирателям

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Партия "Европейская Грузия – движение за свободу" представила свою предвыборную программу, которую она использует как соглашение с населением.

Программа носит политический и экономический характер с ориентацией на социальную сферу.

Sputnik Грузия представляет вам основные тезисы программы партии.

Экономика

- снижение акциза на бензин и газ на 25%;

- сокращение налогов;

- увеличение бюджета районов;

- сокращение правительственных расходов на 2 миллиарда лари;

- смягчение регуляций по кредитам;

- декриминализация экономических преступлений;

- создание 100 тысяч рабочих мест.

Здравоохранение и социальная защита

- увеличение пенсий в два раза;

- увеличение в два раза социальных выплат и пособий лицам с ОВЗ;

- внедрение добровольной накопительной пенсионной системы;

- софинансирование медикаментов;

- увеличение эффективности трат на здравоохранение.

Образование

- увеличение стипендий;

- улучшение системы финансирования школ и детских садов;

- увеличение грантов для студентов;

- увеличение зарплаты учителям до 700 – 1 тысячи лари.

Демократия

- упразднение заключения в качестве меры пресечения на менее тяжкие преступления, за исключением преступлений, совершенных с применением насилия;

- упразднение СГБ и слияние ее структур с МВД;

- создание бюро по борьбе с организованной преступностью;

- создание административного арбитража;

- преобразование судебную систему в систему суда присяжных;

- упразднение срочной военной службы.

Знакомьтесь с предвыборными программами других партий:

Что обещает партия Саакашвили после выборов? Коротко и ясно>>

Что обещает "Грузинская мечта" после выборов? Коротко и ясно>>

Развитие Грузии от "Стратегии Агмашенебели": обещания Вашадзе>>

"План Маршалла" от партии "Лело для Грузии" – основные тезисы предвыборной программы>>