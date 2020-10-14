Международные эксперты подтверждают претензии Грузии на спорную территорию Давид-Гареджи

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Международные эксперты, изучив существующие карты и документы, связанные с Давид-Гареджи, пришли к выводу, что карта масштаба 1:200 000 подтверждает претензии Грузии на спорную территорию монастырского комплекса Давид-Гареджи, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия на брифинге.

В Тбилиси надеются на скорое возобновление работы по делимитации границы с Азербайджаном>>

Он отметил, что поскольку многое связано с будущей стратегией и тактикой страны, уместно говорить о международных выводах в более закрытом формате, хотя можно назвать некоторые важные моменты.

"Мы попросили международных экспертов оценить эти карты и документы, и они дали определенные рекомендации. Например, в этих оценках четко указано, что карта масштаба 1:200 000 подтверждает претензии Грузии на спорную территорию монастырского комплекса Давид-Гареджи", - сказал Дарсалия.

При этом замглавы МИД отметил, что международные эксперты говорят, что с точки зрения международного права эту карту следует рассматривать не отдельно, а как поддерживающий документ для карты масштаба 1: 500 000, которая может быть основана именно на карте масштаба 1: 200 000 1938 года.

"В заключениях экспертов также отмечается, что это решение, в свою очередь, является последним двусторонним соглашением о границе между Азербайджаном и Грузией, которое было ратифицировано в 1996 году и является базовым документом для демаркации грузинской границы", - сказал Дарсалия.

Дело о незаконной демаркации границы

Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу в настоящее время арестованы два бывших члена комиссии - сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева. По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года.

Прокуратура Грузии утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия могла потерять 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.