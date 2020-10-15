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Георгий Гахария на брифинге

Парламентские выборы в Грузии пройдут в срок - премьер

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201015/249715763/Parlamentskie-vybory-v-Gruzii-proydut-v-srok---premer.html

Глава грузинского правительства уверен, что власти справятся с увеличением роста инфицированных COVID-19

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. На сегодняшний день в Грузии нет никаких оснований для того, чтобы перенести дату выборов, заявил премьер Георгий Гахария на брифинге после заседания правительства.

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Выборы в парламент Грузии должны пройти 31 октября на фоне второй волны коронавируса. С 1 сентября по 15 октября в Грузии число инфицированных увеличилось на 12 930 человек (до 14 440), из-за чего многие заговорили о возможном переносе выборы.

"На сегодняшний день нет никакого основания думать о переносе выборов, несмотря на рост случаев. Рост случаев продолжится, и мы можем только быстро реагировать на развитие", –сказал Гахария.

Жители Грузии на парламентских выборах будут выбирать 150 депутатов парламента: 120 – по пропорциональной и 30 по мажоритарной. Всего в выборах участвуют 48 партий и два блока.

В этом году выборы в Грузии пройдут в необычном режиме с учетом пандемии коронавируса – все избиратели будут в масках, а члены комиссии – с дополнительными средствами защиты.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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