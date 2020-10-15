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Георгий Гахария на заседании правительства

Нужно готовиться в худшему – суточный показатель по COVID-19 в Грузии может превысить 1000

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201015/249716049/Nuzhno-gotovitsya-v-khudshemu---sutochnyy-pokazatel-po-COVID-19-v-Gruzii-mozhet-prevysit-1000.html

Правительство Грузии продолжает управлять процессами для сдерживания пандемии, вводя точечные ограничения

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В ближайшие дни суточный показатель количества инфицированных коронавирусом в стране может перевалить за тысячу, такой прогноз сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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Суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти – за последние сутки он составил 919.

"Сегодня у нас в Грузии рекордный показатель – 919 инфицированных, что безусловно является серьезной цифрой. И как видно в ближайшие дни мы перешагнем за тысячный рубеж. Мы хорошо должны понимать, что в мире нет никакого иного пути быстрой остановки пандемии, кроме строгих ограничений и локдаунов", – заявил Гахария.

Прихожая комната в одном из детских садов
© Sputnik / STRINGER
Коронавирус прервал работу нескольких детских садов в Тбилиси сразу после их открытия

При этом он отметил, что у правительства есть последовательный план управления вирусом.

"Несмотря на глобальный вызов, экономическая конкуренция в посткризисной ситуации будет абсолютно иной, и наша главная задача – выйти из этого кризиса так, чтобы нанести минимальный ущерб здоровью наших граждан и в то же время экономике нашей страны. Поэтому нашей основной стратегией в этом направлении являются быстрые точечные ограничения, которые необходимы и которые будут иметь быстрый результат", – отметил Гахария.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии и по сегодняшний день в стране выявлено 14 440 случаев коронавируса, вылечились 7 367 человек, скончались

113 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2406)


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