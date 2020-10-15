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Комплекс пограничной заставы Азербайджана у Давид Гареджи

Виновных по делу Давид-Гареджи установит следствие – Гахария

photo:ourtesy of Press service of the State Border Service of the AR
Политика
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Темы:
Ажиотаж вокруг Давид-Гареджи - судьба грузинской святыни (79)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201015/249716302/Vinovnykh-po-delu-David-Garedzhi-ustanovit-sledstvie--Gakhariya.html

Вопрос спорного участка границы, на котором находится монастырский комплекс, не испортит добрососедских отношений с Азербайджаном, заявил премьер Грузии

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Оппозиция, которая делает провокационные заявления по поводу Давид-Гареджи, внесла большой вклад в обострение этого вопроса год-полтора тому назад, сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, отвечая на вопрос журналистов.

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Как отметил Гахария, история Давид-Гареджи началась не вчера, даже не месяц назад, а ответ на вопрос – почему следствие началось именно сейчас, должна дать, в первую очередь, сама оппозиция.

Он также подчеркнул, что установление виновных – прерогатива следствия, и ни у кого в Грузии нет "индульгенции", в том числе у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в период правления которого демаркация участка грузино-азербайджанской границы, на которой расположен монастырский комплекс, была произведена неправильно.

"Что касается Саакашвили и того, что сказал Ногаидели (бывший премьер-министр Грузии), это целиком прерогатива следствия. В стране ни у кого нет индульгенции, тем более у господина Саакашвили", – сказал премьер.

Саломе Зурабишвили
photo : Administration of President of Georgia / FB
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Глава правительства подчеркнул, что вопрос Давид-Гареджи не может испортить добрососедских отношений с Азербайджаном, являющимся другом и стратегическим партнером Грузии.

"Что касается отношений с Азербайджаном, то Азербайджан – наш сосед, друг и стратегический партнер, и поэтому любой вопрос, связанный с делимитацией-демаркацией границы, является двусторонним вопросом, который будет решаться в рамках стратегического партнерства, дружбы и переговоров", – сказал Гахария.

Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу в настоящее время арестованы два бывших члена комиссии – сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичева. По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года.

Прокуратура Грузии утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия могла потерять 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Темы:
Ажиотаж вокруг Давид-Гареджи - судьба грузинской святыни (79)


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