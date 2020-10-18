БДИПЧ опубликовало первый отчет по выборам в Грузии: что заметили наблюдатели

В документе отмечается, что снижение избирательного барьера повысило конкурентоспособность предвыборной среды, в результате чего на политической арене появилось много новых партий

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) представило промежуточный доклад по предвыборной кампании в Грузии.

БДИПЧ/ОБСЕ открыло в Грузии миссию из 13 экспертов и 27 долгосрочных наблюдателей 25 сентября. Миссия планировала прислать в страну ко дню голосования 31 октября дополнительно 250 наблюдателей, однако из-за пандемии это решение было отменено.

В докладе, который охватывает период с 25 сентября по 10 октября, говорится, что предвыборная среда в Грузии характеризуется политической и социальной напряженностью, а также экономическими проблемами из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, БДИПЧ отмечает, что избирательная кампания в Грузии за указанный период была сосредоточена больше на отдельных лицах, чем на существенных вопросах.

"Кампания проводилась в основном в СМИ и в интернет-пространстве", — говорится в тексте отчета. При этом отмечается, что сокращение личных встреч представителей партий было вызвано пандемией коронавируса.

В отчете также сказано, что, по данным наблюдателей, в беседах с миссией различные партии указывали на потенциальные случаи подкупа избирателей, в том числе на социальную помощь, предоставляемую государством в рамках пандемии COVID-19.

В отчете упомянуты и стычки между активистами "Грузинской мечты" и "Единого национального движения" в Марнеули, в ходе которых активисты и журналисты получили увечья. Также миссия наблюдателей прокомментировала и условия проведения выборов.

В документе отмечается, что снижение избирательного барьера повысило конкурентоспособность предвыборной среды, в результате чего на политической арене появилось много новых партий.

Однако при этом БДИПЧ отмечает, что часть рекомендаций бюро власти оставили без внимания.

"Это включает положения об избирательных кампаниях, избирательной администрации, финансировании избирательных кампаний, процессе жалоб, а также пересчете голосов и аннулировании бюллетеней", – говорится в отчете.

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БДИПЧ отмечает хорошую работу ЦИК Грузии, но в то же время там говорится, что в то время, когда заинтересованные стороны выражали разную степень доверия к ЦИК, несколько собеседников миссии от оппозиционных партий и НПО выразили озабоченность по поводу беспристрастности комиссий более низкого уровня.

Коснулся отчет и освещения выборов. Согласно промежуточному докладу, медиасреда в Грузии разнообразна, но поляризована. Телевидение остается основным источником информации для подавляющего большинства населения, а рынок вещательных СМИ считается переполненным.