В Грузии предложили провести выборы в течение двух дней

Оппозиционный политик уже обратился с соответствующей инициативой к парламенту

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В связи с пандемией коронавируса лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили предлагает провести выборы в парламент Грузии в течение двух дней.

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По словам Элисашвили, главная цель - распределение потока избирателей для сокращения риска заражения COVID-19. С указанной инициативой партия обратилась к законодательному органу страны.

"Вместо субботы 31 октября, вместо однодневных выборов, предлагаем провести выборы в течение двух дней - 30 и 31 октября. Например, распределим избирательные списки по алфавиту, чтобы не было очередей. Мы призываем как власти, так и политические партии подключиться к дискуссии и принять данное решение", - заявил Элисашвили журналистам.

По его словам, власти не контролируют эпидситуацию и не контролируют соблюдение регуляций, чтобы избежать массового распространения вируса.

"Скоро выборы. С одной стороны, у населения есть большой энтузиазм - настроение политических перемен. Но с другой стороны, видимо, стратегия власти, чтобы народ побоялся прийти на выборы, чтобы не заразиться коронавирусом в очереди",- заявил Элисашвили.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 186. С начала пандемии к 19 октября общее количество зараженных в стране составляет 18 663.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.