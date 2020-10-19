Бурджанадзе готова подключиться к переговорам о спорном участке границы с Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия – демократическое движение" Нино Бурджанадзе заявляет, что готова вести дружественный диалог с властями Азербайджана по спорной территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Что думает Патриархия Грузии о новых обстоятельствах по делу Давид-Гареджи?>>

Расследование о передаче территорий во время работы комиссии по демаркации границы с Азербайджаном Генеральная прокуратура Грузии начала осенью этого года. На данном этапе по делу задержаны два чиновника, которые, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

"Тема Давида-Гареджи всегда была и естественно сейчас остается предметом моего внимания. Какие карты должна использовать комиссия, пока толком не могу сказать, потому что, во-первых, - я не картограф, а во-вторых – у меня нет детальной информации. Для защиты интересов Грузии нужно использовать любой механизм, но этот механизм должен быть дружелюбным, уравновешенным, свободным от пиара и деловым. Я могу провести очень деловые и дружественные переговоры с властями Азербайджана и постараюсь внести позитивные изменения в этот процесс", - заявила Бурджанадзе.

Бурджанадзе также обвинила правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в манипуляции данной темой перед парламентскими выборами, которые должны пройти в стране 31 октября.

"Это на самом деле предвыборный пиар, в результате которого двое совершенно невинных людей сидят в тюрьме, и безусловно этот вопрос специально должен изучить будущий парламент", - отметила Бурджанадзе.

Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона и не допускает туда грузинских паломников. Недавно выяснилось, что территория монастыря перешла к Азербайджану незаконно.

Прокуратура Грузии утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия могла потерять 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

В данный момент задержанные бывшие члены комиссии Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева находятся в предварительном заключении. Прокуратура не исключила задержания и других лиц по этому делу. Оппозиция считает, что обвинение может быть предъявлено и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.