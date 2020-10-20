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Флаги перед зданием Европейского парламента в Страсбурге

Выборы в Грузии пройдут без наблюдателей Европарламента

© photo: AFP 2020 / SEBASTIEN BOZON
Политика
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Темы:
Выборы 2020: граждане Грузии выбирают депутатов (4)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201020/249756473/Vybory-v-Gruzii-proydut-bez-nablyudateley-Evroparlamenta.html

Ряд международных организаций уже заявили о готовности прислать своих наблюдателей на выборы, среди них ОБСЕ, Национал-демократический институт США, Международный республиканский институт и другие

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Европарламент не посылает на парламентские выборы в Грузию миссию наблюдателей, сообщает телеканал Rustavi 2.

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Инициатором обсуждения вопроса отправки миссии наблюдателей Европейского парламента в Грузию был "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", а именно депутат Европарламента Свен Миксер.

Вопрос должен был обсуждаться на партийной конференции председателей Европарламента 15 октября, хотя из окончательной повестки дня был снят. Причина данного решения официально не называлась.

Жители столицы Грузии принимают участие в голосовании во время выборов президента страны
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За ходом выборов в Грузии будут следить не менее 20 международных организаций

В сентябре прошлого года председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил письмо президенту Европарламента с просьбой поддержать отправку миссии наблюдателей в Грузию.

Выборы в Грузии пройдут 31 октября. Жители страны будут выбирать депутатов парламента, кроме этого, население отдельных регионов – мэров и депутатов районных советов. Также в Аджарской автономной республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

На сегодняшний день ЦИК Грузии уже зарегистрировал 89 местных и 20 международных организаций, которые будут наблюдать за ходом выборов в стране.

Среди зарегистрированных международных наблюдателей: миссии ОБСЕ, Национал-демократического института США, Международного республиканского института и многие другие крупные организации. Также желание наблюдать за выборами выразили центральные избирательные комиссии ряда стран, посольства и представители парламентов.

Темы:
Выборы 2020: граждане Грузии выбирают депутатов (4)


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