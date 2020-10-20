Выборы в Грузии пройдут без наблюдателей Европарламента

Ряд международных организаций уже заявили о готовности прислать своих наблюдателей на выборы, среди них ОБСЕ, Национал-демократический институт США, Международный республиканский институт и другие

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Европарламент не посылает на парламентские выборы в Грузию миссию наблюдателей, сообщает телеканал Rustavi 2.

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Инициатором обсуждения вопроса отправки миссии наблюдателей Европейского парламента в Грузию был "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", а именно депутат Европарламента Свен Миксер.

Вопрос должен был обсуждаться на партийной конференции председателей Европарламента 15 октября, хотя из окончательной повестки дня был снят. Причина данного решения официально не называлась.

В сентябре прошлого года председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил письмо президенту Европарламента с просьбой поддержать отправку миссии наблюдателей в Грузию.

Выборы в Грузии пройдут 31 октября. Жители страны будут выбирать депутатов парламента, кроме этого, население отдельных регионов – мэров и депутатов районных советов. Также в Аджарской автономной республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

На сегодняшний день ЦИК Грузии уже зарегистрировал 89 местных и 20 международных организаций, которые будут наблюдать за ходом выборов в стране.

Среди зарегистрированных международных наблюдателей: миссии ОБСЕ, Национал-демократического института США, Международного республиканского института и многие другие крупные организации. Также желание наблюдать за выборами выразили центральные избирательные комиссии ряда стран, посольства и представители парламентов.