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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

МВД Грузии: полиция является политически нейтральным ведомством

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (461)
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Sputnik Грузия
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Так Министерство внутренних дел Грузии прокомментировало информацию о том, что сотрудники полиции в регионах выполняют роль агитаторов перед выборами

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. МВД Грузии опровергло сообщения СМИ о якобы мобилизации полиции в регионах перед выборами.

Патрульная полиция и следователи на месте происшествия
© Sputnik / Alex Shlamov
Грузинская полиция готовится к выборам

Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" накануне распространил информацию о том, что сотрудники полиции в регионах выполняют роль агитаторов перед выборами.

"Распространенная одним из СМИ информация о том, что сотрудники МВД якобы по указке неких партий в предвыборный период находятся в регионах Грузии, является фейком и не соответствует действительности. Министерство внутренних дел – политически нейтральное ведомство", – говорится в заявлении МВД Грузии.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. По соглашению между Центральной избирательной комиссией и министерством внутренних дел Грузии сотрудники полиции обеспечат безопасность предвыборной кампании и ход голосования, а также безопасную доставку бюллетеней на участки.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (461)
Теги:
Парламентские выборы, МВД Грузии


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