МВД Грузии: полиция является политически нейтральным ведомством

Так Министерство внутренних дел Грузии прокомментировало информацию о том, что сотрудники полиции в регионах выполняют роль агитаторов перед выборами

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. МВД Грузии опровергло сообщения СМИ о якобы мобилизации полиции в регионах перед выборами.

Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" накануне распространил информацию о том, что сотрудники полиции в регионах выполняют роль агитаторов перед выборами.

"Распространенная одним из СМИ информация о том, что сотрудники МВД якобы по указке неких партий в предвыборный период находятся в регионах Грузии, является фейком и не соответствует действительности. Министерство внутренних дел – политически нейтральное ведомство", – говорится в заявлении МВД Грузии.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. По соглашению между Центральной избирательной комиссией и министерством внутренних дел Грузии сотрудники полиции обеспечат безопасность предвыборной кампании и ход голосования, а также безопасную доставку бюллетеней на участки.