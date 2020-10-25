"Единое национальное движение" провело итоговую встречу с избирателями

Лидер партии пообещал жителям Самегрело сразу же после начала работы нового правительства возобновить проект по строительству города Лазика

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" провела в воскресенье вечером заключительную встречу с избирателями в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), в ходе которой к собравшимся сторонникам обратился экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Саакашвили предостерег председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили от фальсификации результатов выборов.

"Внимательно посмотри на Зугдиди и запомни, либо через пять дней ты оставишь власть, либо твоей судьбе не позавидует ни одно будущее поколение. Это будет одна из самых гадких, показательная участь человека в истории Грузии. Последнее предупреждение тебе из Зугдиди. Последнее предупреждение от имени Грузии", - сказал Саакашвили.

Кандидат в премьер-министры от "ЕНД" и блока "Силы в единстве" также пообещал жителям Самегрело сразу же после начала работы нового правительства возобновить проект по строительству города Лазика на побережье Черного моря, который, по его словам, был "убит" Иванишвили.

По первоначальной задумке Михаила Саакашвили, город Лазика должен был стать туристической, жилой и экономической зоной, и в конце портовым городом. Однако планам экс-президента помешало поражение на выборах 2012 года.

"Безответственность!" – власти Грузии осудили митинг блока Саакашвили в Батуми без масок >>

Парламентские выборы в Грузии пройдут в субботу, 31 октября. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Выборы впервые в Грузии проводятся в условиях пандемии.