00:09 26 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8137
  • 100 RUB4.2174
  • USD3.2202
Поиск
Предвыборная символика. Реклама оппозиционной партии Национальное движение

"Единое национальное движение" провело итоговую встречу с избирателями

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (468)
2410
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/18/249796097.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201025/249804233/Edinoe-natsionalnoe-dvizhenie-provelo-itogovuyu-vstrechu-s-izbiratelyami.html

Лидер партии пообещал жителям Самегрело сразу же после начала работы нового правительства возобновить проект по строительству города Лазика

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" провела в воскресенье вечером заключительную встречу с избирателями в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), в ходе которой к собравшимся сторонникам обратился экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Саакашвили предостерег председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили от фальсификации результатов выборов.

Предвыборная символика. Баннер партии Грузинская мечта. Бидзина Иванишвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Саакашвили и Иванишвили - какая связь? Острые теледебаты за неделю до выборов в Грузии

"Внимательно посмотри на Зугдиди и запомни, либо через пять дней ты оставишь власть, либо твоей судьбе не позавидует ни одно будущее поколение. Это будет одна из самых гадких, показательная участь человека в истории Грузии. Последнее предупреждение тебе из Зугдиди. Последнее предупреждение от имени Грузии", - сказал Саакашвили.

Кандидат в премьер-министры от "ЕНД" и блока "Силы в единстве" также пообещал жителям Самегрело сразу же после начала работы нового правительства возобновить проект по строительству города Лазика на побережье Черного моря, который, по его словам, был "убит" Иванишвили.

По первоначальной задумке Михаила Саакашвили, город Лазика должен был стать туристической, жилой и экономической зоной, и в конце портовым городом. Однако планам экс-президента помешало поражение на выборах 2012 года.

"Безответственность!" – власти Грузии осудили митинг блока Саакашвили в Батуми без масок >>

Парламентские выборы в Грузии пройдут в субботу, 31 октября. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Выборы впервые в Грузии проводятся в условиях пандемии.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (468)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Природа и пейзажи. Волшебный лес Сабадури - живая сказка Грузии
Волшебный лес Сабадури: живая сказка Грузии - фото
Для тех, кто устал от политики — сказочные кадры рощи под Бишкеком
Для тех, кто устал от политики - сказочные кадры рощи под Бишкеком - видео
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться