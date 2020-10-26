Типографии завершают печатать бюллетеней к выборам в Грузии

К парламентским выборам и выборам Верховного совета Аджарии и органов местного самоуправления будет отпечатано всего 7 102,6 тысячи бюллетеней

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В семи типографиях Тбилиси в понедельник завершится процесс печатания бюллетеней к парламентским выборам 31 октября в Грузии.

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За процессом печатания, который длился три дня, вместе с членами Центральной избирательной комиссии следили представители наблюдательных организаций. Всего к выборам будет напечатано 7 102,6 тысячи бюллетеней.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы, выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. По окончательным данным, в едином списке избирателей 3 526 032 человека.

К выборам будет напечатано 3 160,9 тысячи бюллетеней для пропорциональной системы (списки партий и блоков), 3 097,8 тысячи - для мажоритарных, 584 тысячи для выборов в Верховный совет Аджарии, 40,1 тысячи - для выборов депутатов сакребуло (райсоветы) 219,8 - тысячи для выборов мэров.

Они будут подшиты в виде блокнотов по 50 штук для лучшего учета.

Бюллетени будут распределены на 3 725 участках, при этом 213 участков получат бюллетени на грузинском и азербайджанском, а 135 – на грузинском и армянском языках. Все участки получат бюллетени за 12 часов до начала голосования.

При этом 39 участков в Тбилиси, Телави, Тетрицкаро и Они получат по три вида бюллетеней: для пропорциональных, мажоритарных выборов и выборов в местные органы самоуправления (сакребуло).

Три вида бюллетеней получат 255 участков в Каспи, Они, Харагаули, Тержола и Кутаиси, где будут выбирать также мэров.

Четыре вида бюллетеней получат все участки в Аджарской автономии, где параллельно парламентским выборам проходят выборы в Верховный совет Аджарии.

Печатание бюллетеней проходит при усиленных мерах безопасности. За процессом следят 16 наблюдателей от местных организаций.