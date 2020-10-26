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Парламентские выборы в Грузии

Выборы при пандемии: власти Грузии гарантируют безопасность

© REUTERS / David Mdzinarishvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (473)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201026/249806726/Vybory-v-Gruzii-budut-bezopasnymi-utverzhdayut-v-pravitelstve.html

Жители Грузии впервые будут выбирать депутатов в условиях пандемии - до голосования осталось меньше недели

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Предстоящие выборы в парламент Грузии будут безопасными с эпидемиологической точки зрения, заявила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили на брифинге после заседания межведомственного координационного совета.

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Жители Грузии впервые будут выбирать депутатов в условиях пандемии. К этому времени число выявленных случаев заражения COVID-19 в Грузии составляет 30 303, из них выздоровели 11 370 пациентов, скончались 215.

"Впереди нас ждут очень важные выборы… Мы смело можем сказать, что выборы пройдут безопасно с эпидемиологической точки зрения и с соблюдением всех правил, определенных эпидемиологами. Когда мы говорим о безопасности, это, естественно, касается как избирателей, так и наблюдателей", – заявила Мезвришвили.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (473)
Теги:
Грузия, выборы


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