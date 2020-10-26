Социальная сеть и выборы в Грузии: реклама, фейки, компромат

Предвыборная напряженность сказалась и на социальной сети, она активно используется как сторонникам так и противниками властей и оппозиции

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В предвыборный период на неофициальных страницах Facebook, в анонимных и ложных медиа активно продолжается кампании политической дискредитации, к такому выводу пришла неправительственная организация "Международное общество справедливых выборов и демократии".

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Организация обнародовала второй по счету промежуточный отчет по предвыборному мониторингу социальных медиа, проведенного в период с 1 сентября по 10 октября включительно.

В рамках исследования было проанализировано 900 страниц и более 11,4 тысяч постов.

В частности, исследование выявило 69 страниц, поощряющих поляризацию общества по выбору ценностей, 36 страниц, открыто дискредитирующих оппозицию, и 30 страниц, открыто дискредитирующих правящую партию и правительство. Еще обнаружено девять страниц ложных медиа, действующих в пользу власти. Кроме того, в отчетный период функционировали 18 страниц, поддерживающих оппозицию, и 17 - поддерживающих власти.

Как отмечено в документе, в предвыборный период на политическую рекламу партий и кандидатов в Facebook и Instagram политические акторы потратили более 320 тысяч долларов. На 177 официальных страницах партий и кандидатов было опубликовано 4,925 реклам в основном в декларированном виде.

Часть политической рекламы распространялась анонимно, без обязательного декларирования, а реагирование Facebook, несмотря на репорты, было неэффективным и недостаточным, говорится в отчете.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.