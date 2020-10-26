Еще одна организация требует запретить в Грузии партию Саакашвили

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии собирают подписи под требованием запретить деятельность бывшей правящей партии "Единое национальное движение", созданной третьим президентом Михаилом Саакашвили.

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Как сообщил лидер НПО "Покончим" Сосо Манджавидзе, петиция уже размещена на сайте manifest.ge. По его словам, далее процесс необходимо будет внести в Конституционный суд, поскольку право на запрет политической партии имеет только он.

"Упразднить политическое объединение можно только по решению Конституционного суда. Расписаны и те случаи, когда это может сделать Конституционный суд. Один из таких случаев - нарушение территориальной целостности. Второй вопрос - кто может обратиться в Конституционный суд с требованием рассмотреть данный вопрос. Это президент Грузии, 1\5 списочного состава парламента и правительство Грузии", - заявил Манджавидзе.

По его словам, сбор подписей ведется довольно активно и НПО использует все возможности переноса процесса в Конституционный суд.

"Это не связано с выборами, поскольку процедура занимает более длительное время. Существует закон "О политических партиях", в частности, статья 36, которая предусматривает направленные против территориальной целостности действия. В этой петиции речь идет об этом. Речь идет о деле Давид-Гареджи. Человек должен быть слепым, чтобы не видеть, в чем дело… В 2006-2007 годах мы увидели, что Удабно и Чичхитури не только стали спорными, но и то, что там появились азербайджанские пограничники. Ясно, что они действовали по имеющему соглашению", - отметил Манджавидзе.

Ранее бывший премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели заявил, что по делу о передаче иностранному государству территорий Грузии во время работы комиссии по демаркации грузино-азербайджанской границы вся ответственность лежит на экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили.

Расследование о передаче территорий во время работы комиссии по демаркации границы с Азербайджаном Генеральная прокуратура Грузии начала осенью этого года. На данном этапе по делу задержаны два чиновника, которые, по версии обвинения, скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Прокуратура Грузии утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия могла потерять 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

В данный момент задержанные бывшие члены комиссии Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева находятся в предварительном заключении. Прокуратура не исключила задержания и других людей по этому делу. Оппозиционные партии считают, что обвинение может быть предъявлено экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Запрета "Национального движения" как "преступной партии" вот уже который год требует и "Альянс патриотов Грузии".