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Предвыборная агитация. Европейская Грузия направила активистов раздавать буклеты избирателям

Опрос Survation: 71% граждан примут участие в парламентских выборах

photo : European Georgia / FB
Политика
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Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (41)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201027/249814219/Opros-Survation-71-grazhdan-primut-uchastie-v-parlamentskikh-vyborakh.html

Отвечая на опрос "Если бы сегодня проходили парламентские выборы, какой партии вы бы отдали свой голос?", 55% респондентов ответили, что проголосовали бы за правящую партию "Грузинская мечта"

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Согласно опросу британской исследовательской компании Survation в парламентских выборах в Грузии примет участие 71% опрошенных граждан.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Согласно принятым в Конституцию поправкам, выборы состоятся по новой системе - 120/30. Мажоритарные округа в 2020 году останутся, но их будет всего 30, а не 73, как раньше.

Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Пожилые люди в масках
photo : European Georgia / FB
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Отвечая на вопрос "Примете ли вы участие в парламентских выборах, если они будут проходить сегодня?", 71% опрошенных выбрали вариант ответа "Я почти уверен, что приму участие".

"Наверное, приму участие" - такой ответ дали 13% опрошенных граждан. Ответ "50 на 50" выбрали 11% респондентов.

Не собираются принимать участие в выборах всего 5% опрошенных.

Отвечая на второй вопрос "Если бы сегодня проходили парламентские выборы, какой партии вы бы отдали свой голос?", большинство, 55%, ответили, что проголосовали за правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

За оппозиционную партию "Единое национальное движение" готовы проголосовать 22% опрошенных. Блок "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" выбрали 5% респондентов.

Предвыборная символика и пожилые люди. Женщина идет мимо предвыборных плакатов
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За какую партию собираются голосовать граждане Грузии – опрос Survation

По 4% от опрошенных граждан досталось партиям "Лело для Грузии" и "Европейская Грузия". За партию "Альянс патриотов Грузии" проголосовали в опросе 3%.

Самой оригинальной грузинской партии "Новый политический центр - Гирчи", а так же "Лейбористской партии" досталось по 2% от опрошенных граждан. Остальные 2% распределились между другими партиями, представленными избирательном списке.

Опрос проводился 16-20 октября по заказу телекомпании Rustavi2 и в нем приняли участие 1 210 респондентов по всей территории Грузии.

Темы:
Грузинские выборы 2020 в цифрах - рейтинги, опросы, исследования (41)


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