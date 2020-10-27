Опрос Survation: 71% граждан примут участие в парламентских выборах

Отвечая на опрос "Если бы сегодня проходили парламентские выборы, какой партии вы бы отдали свой голос?", 55% респондентов ответили, что проголосовали бы за правящую партию "Грузинская мечта"

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Согласно опросу британской исследовательской компании Survation в парламентских выборах в Грузии примет участие 71% опрошенных граждан.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Согласно принятым в Конституцию поправкам, выборы состоятся по новой системе - 120/30. Мажоритарные округа в 2020 году останутся, но их будет всего 30, а не 73, как раньше.

Отвечая на вопрос "Примете ли вы участие в парламентских выборах, если они будут проходить сегодня?", 71% опрошенных выбрали вариант ответа "Я почти уверен, что приму участие".

"Наверное, приму участие" - такой ответ дали 13% опрошенных граждан. Ответ "50 на 50" выбрали 11% респондентов.

Не собираются принимать участие в выборах всего 5% опрошенных.

Отвечая на второй вопрос "Если бы сегодня проходили парламентские выборы, какой партии вы бы отдали свой голос?", большинство, 55%, ответили, что проголосовали за правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

За оппозиционную партию "Единое национальное движение" готовы проголосовать 22% опрошенных. Блок "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" выбрали 5% респондентов.

По 4% от опрошенных граждан досталось партиям "Лело для Грузии" и "Европейская Грузия". За партию "Альянс патриотов Грузии" проголосовали в опросе 3%.

Самой оригинальной грузинской партии "Новый политический центр - Гирчи", а так же "Лейбористской партии" досталось по 2% от опрошенных граждан. Остальные 2% распределились между другими партиями, представленными избирательном списке.

Опрос проводился 16-20 октября по заказу телекомпании Rustavi2 и в нем приняли участие 1 210 респондентов по всей территории Грузии.