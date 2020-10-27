Это надо видеть! Самые необычные предвыборные ролики в Грузии

До парламентских выборов в Грузии остались считанные дни, а в Сети продолжают появляться новые агитирующие видеоролики

Предвыборная реклама в Грузии в условиях пандемии коронавируса стала использоваться политиками куда активнее. Еще бы, привычные встречи с избирателями пришлось сократить до минимума (боимся "короны") поэтому политики вспомнили о современных механизмах - соцсетях, так называемых "лайвах" и рекламных роликах.

Нет денег? Есть креатив! Самые смешные предвыборные ролики в Грузии - видео>>

Чьи-то идеи сразу же становятся темой для обсуждения и набирают десятки тысяч просмотров, а вот кому-то креативу нужно еще поучиться.

Ставка на молодежь

Каждый новый ролик лидера оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе сразу же становится своеобразным хитом. Еще бы. Таких креативных роликов грузинская общественность еще не видела. Джапаридзе выбрал в качестве целевой аудитории молодежь, которую "не купишь" обещаниями о пенсии в 300-400 лари. Новое поколение требует перемен, уважения к себе и креатива.

Совсем недавно Джапаридзе порадовал новым видео, музой для которого послужила легендарная "Матрица". Низкий голос за кадром, центр Тбилиси, телефонная будка и поток людей. "Как жить завтра, решим мы сами!" - говорит лидер "Гирчи", надевает черные очки и заискивающе вглядывается в столичное небо.

Все тот же девиз, но уже на мегрельском используется еще в одном новом ролике. Здесь "Гирчи" старается сочетать традиции и современный взгляд. Всадник в чохе, призывающий сделать правильный выбор, набрал несколько сотен репостов и это при том, что рейтинг партии, если верить опросам, сложно назвать высоким.

Все новое - хорошо забытое старое, подумали в "Гирчи" и опубликовали свой старый ролик, подготовленный к предыдущим выборам, где Джапаридзе пластично растягивается между двух товарняков "ЕНД" и "Грузинской мечтой" под мелодию из фильма "Сладкий ноябрь" вместе с все тем же Киану Ривзом. Свобода и кардинальные перемены - ставка Джапаридзе на 31 октября.

Супер Марио уже не тот

Оппозиционное "Единое национальное движение" также отличилось креативом. Реклама в духе мегапопулярной в 90-е компьютерной игры "Супер Марио" с Михаилом Саакашвили и Бидзиной Иванишвили в главных ролях - сделала свое дело. По сюжету ролика, ненасытный и алчный герой Иванишвили собирает дары регионов страны, но тут появляется Супер-Миша, который сбрасывает "титана" в политический тартар.

"Мы верим, что своими руками, знаниями и опытом мы построим богатую Грузию и что лучшие дни Грузии впереди", - таким текстом сопровождается другой ролик Нацдвижения. Как и на предыдущих выборах оппозиционная партия обыгрывает свой избирательный номер и придает числу "Пять" сакральное значение.

Плохая "Мечта" - хорошее "ЕНД" - основной посыл партии экс-президента Грузии.

Берем количеством

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическое движение" в каждом своем предвыборном ролике напоминает избирателю о том, сколько всего уже сделано за восемь лет правления.

Тут и пенсионеры, и педагоги, и бывшие заключенные, и нацменьшинства. Каждый из них стал героем коротких роликов. Все они рассказывают о благах государства, которыми могут пользоваться в условиях правления "Мечты".

Часики Вашадзе

Лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе свою рекламную кампанию начал по-робингудовски: политики "Грузиснкой мечты" покупают себе дорогие часы за несколько сотен тысяч долларов, в то время как людям в стране нечего есть. За такой подход во время теледебатов на Первом канале Вашадзе получил прилюдный упрек. По словам лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, Вашадзе приврал насчет стоимости часов и поступил не по-джентльменски.

Но "Агмашенебели" современной Грузии решил не останавливаться и вновь обыграть тему часов, окунувшись с головой в 27-часовой непрерывный тур. Батуми, Озургети, Чохатаури, Кутаиси, Самтредиа, Сенаки, Хоби, Зугдиди, Чхороцку, Мартвили, Хони, Ткибули, Они, Зестафони, Хашури, Гори, Мцхета, Тбилиси – за 27 часов политик пообещал посетить все эти города и поговорит с народом о наболевшем.

"Присоединяйтесь к нам, выберите 27 и вместе мы внесем изменения в Грузию 31 октября!" - призывает Вашадзе.

"Хороший, плохой, злой"

Всю свою предвыборную кампанию "Европейская Грузия" строит на противостоянии двух сил - Саакашвили vs Иванишвили, которые являются двумя сторонами одной медали. Своим избирателем "европейцы" видят тех, кто устал и от "мечты", и "националов".

Порадовала "Европейская Грузия" интересным и малобюджетным рекламным роликом в стиле голливудского вестерна – "Хороший, плохой, злой". Герой Клинта Иствуда своей меткой стрельбой не оставляет шанса оппонентам. Остается только догадываться, кто из ледеров парии олицетворяет Иствуда - Бокерия, Бакрадзе или Угулава? А может и все трое...

"Алло, Алеко слушает вас"

Откуда взять деньги на рекламу, когда нет щедрых пожертвователей? Правильно,на помощь приходит светлая мысль. Так лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили, опубликовал на своей странице в соц сетях и на баннерах по всему городу номер мобильного телефона. Он предлагает избирателям звонить ему рассказывать о проблемах. Как только Элисашвили попадет в парламент, то обязательно попытается решить все эти вопросы.

Обещания Анны Долидзе

Активнее своих оппонентов социальные сети использует Анна Долидзе. Бывшая советник президента, член Высшего совета юстиции ежедневно выкладывает несколько видео-включений с разных локаций, где говорит о проблемах города – плохой экологии, нехватке парков, транспорте, ветхих лифтах и домах. Анна Долидзе говорит, что готова много работать на благо города и своего избирателя из Дидубе-чугурети, где баллотируется политик. Основными соперника Анны являются представитель правящей партии Гия Вольский и неординарный Зура Джапаридзе.

Например, далеко не все тбилисцы знают, что в районе Дидубе-Чугурети некогда располагалась старая обсерватория 19 века, здание которой сегодня выглядит удручающе и больше походит на свалку. Долидзе предлагает сделать здание новой точкой на туристической карте города.

Чей подход приведет избирателя к урне для голосования и поможет войти в парламент - граждане Грузии узнают 31 октября. До выборов остается пять дней...