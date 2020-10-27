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Анна Микеладзе, спикер ЦИК

Коронавирус не помеха: ЦИК Грузии призывает граждан к активности

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (489)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201027/249821409/-Koronavirus-ne-pomekha-TsIK-Gruzii-prizyvaet-grazhdan-k-aktivnosti.html

Избирателям, которые лечатся от коронавируса или находятся в самоизоляции, смогут проголосовать на предстоящих выборах

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призвала находящихся в изоляции избирателей к активности, заявил пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе на брифинге во вторник.

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Центизберком просит их позвонить в информационный центр по номеру 2-51-00-51 и потребовать услугу переносной урны для голосования.

Накануне ЦИК на один день продлил срок, когда находящиеся в изоляции избиратели смогут позвонить и запросить переносную урну для голосования на предстоящих выборах.

Парламентские выборы в Грузии
© REUTERS / David Mdzinarishvili
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Срок требования переносной урны для изолированных лиц истекал накануне в 22:00 часа.

На прошлой неделе ЦИК принял постановление, согласно которому избирателям в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции предоставляется возможность проголосовать на предстоящих парламентских выборах.

По предварительным данным, в Грузии к выборам 31 октября будет открыто 127 избирательных участков в зонах карантина и стационарах, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

В понедельник пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе сообщила, что более 1,5 тысячи лиц официально обратились в ЦИК с просьбой предоставить им переносные урны для голосования. По состоянию на 25 октября, в базе данных зарегистрировано до 9 тысяч лиц, имеющих право голоса и которые в день голосования будут находиться в изоляции.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (489)


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