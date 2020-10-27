ЦИК Грузии продлил время изолированным гражданам на запрос переносной урны

Центризбирком не устоял перед натиском двух женщин-политиков и согласился дать "карантинным" избирателям еще четыре часа на внесение заявок на выборы

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Представители оппозиционной партии "Европейская Грузия" добилась отсрочки до 18:00 вторника приема Центризбиркомом заявок от изолированных в карантинных зонах избирателей на переносные урны.

Коронавирус не помеха: ЦИК Грузии призывает граждан к активности>>

Об этом стало известно после встречи мажоритарных кандидатов от партии Хатуны Гогоришвили и Элене Хоштария с главой Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. Переговоры продолжались более часа.

"То, чего мы сейчас смогли добиться, это на несколько часов продлить прием заявок по горячей линии. Поэтому граждане должны знать, что те, кто хочет зарегистрироваться, должны продолжать звонить. Этот процесс продолжится до 6 вечера. Нам также обещали, что тем, кто звонил, но не получил ответа, перезвонят", - заявила Хоштария журналистам.

Накануне ЦИК на один день продлил срок, когда находящиеся в изоляции избиратели смогут позвонить и запросить переносную урну для голосования на предстоящих выборах. Срок требования переносной урны для изолированных лиц истекал в 14:00 часов во вторник.

Встрече с главой ЦИК предшествовала перепалка представителей оппозиции с охраной, которая не впускала Хоштария и Гогоришвили в здание. Однако охране не удалось сдержать натиск женщин-политиков.

На прошлой неделе ЦИК принял постановление, согласно которому избирателям в стационарных лечебных учреждениях и в изоляции предоставляется возможность проголосовать на предстоящих парламентских выборах.

По предварительным данным, в Грузии к выборам 31 октября будет открыто 127 избирательных участков в зонах карантина и стационарах, где проходят лечение инфицированные коронавирусом.

В понедельник пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе сообщила, что более 1,5 тысячи лиц официально обратились в ЦИК с просьбой предоставить им переносные урны для голосования. По состоянию на 25 октября, в базе данных зарегистрировано до 9 тысяч лиц, имеющих право голоса и которые в день голосования будут находиться в изоляции.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов - 120 по пропорциональной системе и 30 - по мажоритарной.