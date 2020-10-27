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Центральная избирательная комиссия Грузии

За три дня до выборов ЦИК Грузии заявил о попытке дискредитации его работы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (48)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201027/249826765/Za-tri-dnya-do-vyborov-TsIK-Gruzii-zayavil-o-popytke-diskreditatsii-ego-raboty.html

Основной претензией к администрации является возможность голосования для находящихся в карантине, самоизоляции и в лечебных учреждениях

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. За три дня до выборов Центральная избирательная комиссия распространила заявление, в котором заявила о попытках дискредитировать работу избирательной администрации.

В Грузии 31 октября пройдут выборы в парламент Грузии, в Верховный совет Аджарии, а также промежуточные выборы в органы местной власти.

"Путем распространения неточной и неправильной информации и давлением на избирательную администрацию отдельные политически заинтересованные стороны пытаются помешать работе избирательной комиссии и ее дискредитировать ее", - говорится в заявлении.

ЦИК Грузии указывает, что основной претензией к администрации является возможность голосования для находящихся в карантине, самоизоляции и в лечебных учреждениях.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
ЦИК Грузии продлил время изолированным гражданам на запрос переносной урны

"Надо отметить, что в то время, когда до выборов осталось практически три дня и избирательные комиссии в 24-часовом режиме включены в организацию выборов, их администрирование и им приходится координировать логистические и другие процессы, в том числе вызванные пандемией, можно сказать, что активность субъектов с конкретной повесткой дня является попыткой осуществить давление на избирательную администрацию, дискредитировать ее и помешать ее работе" - говорится в заявлении.

ЦИК Грузии призвала все стороны выборов, наблюдателей, СМИ, активно следить за избирательными процессами, что будет способствовать прозрачности выборов и доверию к выборам.

За сегодня в ЦИК Грузии произошло сразу два инцидента. Сначала представители оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Элене Хоштария и Хатуна Гогоришвили после спора с охраной, которая не впускала их в здание, силой ворвались в здание и смогли отсрочить завершение регистрации для самоизолированных до 18:00.

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Вечером в здании ЦИК провели акцию представители молодежного крыла другой оппозиционной партии "Лейбористской", которые отказались от встречи с представителем ЦИК и их силой вывели на улицу.

Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (48)


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