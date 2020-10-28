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Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии

Полиция освободила задержанных на акции у ЦИК Грузии молодых лейбористов

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Выборы 2020 в Грузии: споры и дебаты (7)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201028/249828267/Zaderzhannykh-na-aktsii-u-TsIK-Gruzii-molodykh-leyboristov-osvobodili.html

Молодежное крыло Лейбористской партии во вторник вечером устроило акцию протеста у Центризбиркома Грузии, требуя продлить время регистрации изолированным избирателям

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Три активиста Лейбористской партии Грузии, задержанные накануне на акции у Центризбиркома, освобождены под расписку, сообщает Первый канал.

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Они были задержаны патрульной полиции за административные нарушения. В частности, по обвинению в хулиганстве и неподчинении полиции.

Противостояние между активистами молодежного крыла Лейбористской партии и правоохранителями началась после того, как участники акции попытались войти в здание ЦИК и разбить там палатку. Этому воспрепятствовали сотрудники полиции.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
ЦИК Грузии продлил время изолированным гражданам на запрос переносной урны

Участники акции требовали встречи с председателем ЦИК Тамар Жвания. Они заявляли, что Центризбирком с шести часов вечера 27 октября оставила инфицированных коронавирусом людей и лиц, находящимся в самоизоляции, без права голосования на выборах. Как утверждали участники акции, таких людей приблизительно сто тысяч.

После того, как наиболее активных участников акции продержали в полиции несколько часов, с них взяли расписки и отпустили.

Парламентские выборы состоятся в Грузии в эту субботу, 31 октября. В них принимает участие рекордное число партий - 48, и два блока.

Эти выборы отличаются еще и тем, что впервые проводятся в условиях пандемии коронавируса.

Темы:
Выборы 2020 в Грузии: споры и дебаты (7)


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