Минобороны Грузии: армия продолжает сохранять нейтралитет в политических процессах

Военнослужащие будут изъявлять свою волю на выборах также как и остальные граждане Грузии на обычных, а не на специальных избирательных участках

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Министерство обороны Грузии считает крайне неприемлемым и недопустимым попытки дискредитации военнослужащих и Сил обороны, участившиеся с приближением выборов, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook.

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В ведомстве называют ложной информацию о том, что якобы часть военнослужащих не находится в воинских частях с целью их участия в избирательном процессе. В министерстве отмечают, что готовы ответить на любые абсурдные обвинения.

"На этот раз партийное телевидение "Мтавари архи" распространяет ложную информацию о том, что якобы часть военнослужащих потому не находится в воинских частях, чтобы подключить их к избирательному процессу. Мы разъясняем, что в условиях ковид-пандемии в военных частях, исходя из интересов безопасности, приняты особенные меры. В частности, параллельно с ужесточением санитарно-гигиенических норм, часть военнослужащих, где это возможно, переведена на дистанционную работу, а часть - посменно находится в воинских частях", - говорится в заявлении.

Такие меры предприняты для того, чтобы из-за пандемии не ставить интересы безопасности страны под угрозу, поясняют в Минобороны.

В заявлении министерства говорится, что после 2012 года Вооруженные силы Грузии являются политически нейтральной государственной институцией, в которой объединены граждане Грузии всех взглядов.

В заявлении также отмечено, что так называемые "закрытые избирательные участки", которые были характерны прежней власти, упразднены в условиях действующего правительства, и никакого давления на военнослужащих, на их выбор не оказывается.

"Сегодня военнослужащие могут совершенно свободно, на обычных избирательных участках сделать свой выбор, и любая попытка моделирования этой реальности партийными телеканалами не будет иметь успеха", - подчеркнуто в заявлении.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября. В них принимает участие рекордное число субъектов - 48 партий и два блока.