Поляризация на грузинских телеканалах резко усилилась - отчет медиамониторинга ЕС и ООН

Мониторинг, который осуществляла Программа развития ООН, охватывал 43 медиасредства: 12 телеканалов, 10 радиостанций, восемь газет и 13 онлайн-изданий

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Евросоюз и Программа развития ООН фиксируют резкую поляризацию на грузинских телеканалах начиная с 1 сентября - международные организации представили второй промежуточный отчет медиамониторинга в Грузии.

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Избирательный медиамониторинг, профинансированный Евросоюзом, осуществляет Программа развития ООН в сотрудничестве с тремя неправительственными организациями.

Мониторинг охватывает 43 медиасредства: 12 телеканалов, 10 радиостанций, восемь газет и 13 онлайн-изданий.

"По сравнению с летним периодом, с первого сентября на телеканалах резко увеличивается поляризация, а в печатных СМИ просматривается тенденция негативного освещения всех избирательных игроков. При этом, печатные медиа часто публикуют информацию, основываясь на непроверенные источники", - говорится в отчете.

Поляризация увеличивается и в социальных сетях, особенно на страницах политических партий и политиков, отмечено в отчете. Журналистские стандарты больше соблюдены в онлайн-медиа, которые освещают широкий спектр избирательных игроков и стараются избегать дискриминационного языка.

В нескольких медиасредствах наблюдается тенденция поддержки правящей партии и тенденция дискредитации других партий, говорится в отчете.

Что касается радио, то оно сохраняет нейтральность и баланс, однако его влияние ощутимо более низкое по сравнению с остальными медиаресурсами. В целом, радио довольно беспристрастно освещает текущие процессы, но не предлагает эксклюзивный редакционный контент слушателям.

В отчете также говорится, что во всем медиасегменте прослеживается многообразие освещения избирательного процесса, а использование дискриминационного языка и гендерных стереотипов наблюдается реже. Однако глубокий анализ избирательных программ и социально-экономических вопросов вновь остаются вне поля зрения.

Все телевидения освещают возможное иностранное влияние на выборы Грузии. В этой связи, самое большое время уделяется США, ЕС, России и НАТО.

Медиамониторинг парламентских выборов 2020 года продолжится до завершения избирательного процесса. Окончательный отчет будут обнародован в конце 2020 года.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября. В них принимает участие рекордное число избирательных субъектов - 48 партий и два блока.