Саакашвили снова обратился к сторонникам в Грузии - он сообщил кого отправит на пенсию

Бывшая правящая партия за два дня до выборов решила продемонстрировать уровень мобилизации своих сторонников, собрав тысячи человек на акцию

ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik Грузия. Тбилисский митинг бывшей правящей партии Грузии "Единое Нацдвижение" и партнеров по блоку "Сила в единстве" за два дня до выборов прошел в центре столицы с размахом, шумно и сопровождался песнями и танцами.

На площади Свободы, утверждают организаторы, с соблюдением дистанции из-за коронавируса было установлено 50 тысяч стульев и все они были заняты. Собравшиеся изначально были в масках, однако, по ходу митинга, разгорячившись, многие их сдвинули в сторону или просто сорвали.

Одновременно акция сторонников Нацдвижения проходила в третьем по величине городе Грузии Кутаиси.

"Объединенная оппозиция идет на выборы 31 октября с проанализированными ошибками, осознанным опытом и точными планами на будущее", - заявил председатель Нацдвижения Григол Вашадзе.

Он пообещал, что мстить бывшая правящая партия не планирует.

"Ни один чиновник, ни один человек не будет наказан ради реванша. Мы не приходим для осуществления мести и будем вести страну вперед так, что пораженным себя никто не почувствует", - сказал Вашадзе.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы

Речи лидеров прерывались выступлениями известных грузинских артистов. Спел две песни и первый номер избирательного списка известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.

Главным на митинге стало обращение к сторонникам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого блок собирается в случае победы представить на пост премьер-министра Грузии.

Саакашвили обратился к сторонникам из Киева.

"Пойдем на выборы, отправим на пенсию Иванишвили и его команду и продолжим развитие", - сказал Саакашвили, уверяя своих сторонников, что его интересует не власть, а исключительно развитие страны.

При этом он отметил, что его партия не допустит фальсификации выборов и заявил, что "ответ будет очень строгим".

Акция проходила без инцидентов, однако ее началу попыталась помешать ультранационалистическая партия "Грузинский марш". Ее лидеры на какое-то время перекрыли трассу Рустави-Тбилиси, чтобы не пропустить колонну сторонников Нацдвижения на акцию. Однако в дело вмешалась полиция, и инцидент был исчерпан.

"Грузинский марш" перекрыл Руставскую трассу сторонникам "Нацдвижения" >>>

А во время акции протеста, которая транслировалась в прямом эфире оппозиционными телеканалами, жителям страны на телефоны посыпались cмс-сообщения от организации "Завершим", выступающей против Нацдвижения, с призывом покончить с существованием партии.