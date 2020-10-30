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Вахтанг Кикабидзе поет. Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы

Подвела фонограмма: Буба Кикабидзе объяснил, почему запел на русском

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Единое национальное движение" (41)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249853952/Podvela-fonogramma-Buba-Kikabidze-obyasnil-pochemu-zapel-na-russkom.html

На русский куплет знаменитой песни "Тбилисо" во время хорошо отрежиссированной акции Нацдвижения в Тбилиси моментально отреагировали соцсети и оппоненты

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Спетый на русском языке куплет песни "Тбилисо" во время акции-концерта оппозиционной партии "Единое национальное движение" – техническая ошибка, пояснил первый номер партийного списка ЕНД Вахтанг Кикабидзе.

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В четверг вечером в центре Тбилиси на Площади Свободы состоялась итоговая встреча сторонников партии "Единое национальное движение" перед выборами. Выступления политиков перед своими избирателями чередовались с концертными номерами. На партийном мероприятии "Национального движения" выступили такие известные грузинские певцы, как Лексени, Мераб Сепашвили, популярные группы и, конечно же, первый номер партийного списка "Нацдвижения" - легендарный Буба Кикабидзе. Он спел "Тбилисо", причем второй куплет песни на русском языке.

По словам Кикабидзе, в ходе его выступления перепутали фонограмму и он, растерявшись, спел второй куплет на русском.

"Произошла техническая ошибка. Я это пою на Украине. У меня хорошая русскоязычная программа, и когда я еду на Украину, я пою на русском. Это моя вина, что я автоматически спел куплет на русском", – сказал Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе поет. Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы
© Sputnik / STRINGER
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Выступление популярного артиста вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.

"Мои друзья (из России) узнали об этом, очень многие позвонили и благодарили, что наконец услышали от грузина на их языке, как он любит свою страны. Что тут такого, чтобы начать бичевать?" – сказал Кикабидзе.

Он назвал все, кто его критиковал за это "псевдопатриотами".

"Буба Кикабидзе, если захочет, споет на русском, на английском или на грузинском языке, но он всегда поет о Грузии, о грузинском народе, маленькой стране, по которой сходит с ума и ее любит", – сказал артист.

Запевший на русском Кикабидзе стал неожиданностью и для лидеров "Национального движения" Председатель политсовета партии Ника Мелия заявил, что случившееся вызвало растерянность и не все сразу поняли, что это было технической ошибкой.

"Жаль, но Бубе Кикабидзе это прощается. Он много раз радовал миллионы людей, какая разница - казахов, грузин, русских или других. Очень многие аполитичные люди были рады. Для нас это было неожиданностью. У меня волосы на затылке встали дыбом", – заявил в эфире телеканала Pirveli TV Мелия.

Партия Грузинский марш - национальное движение устраивает автошествие к Давид Гареджи
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Грузинский марш" перекрыл Руставскую трассу сторонникам "Нацдвижения"

Акция проходила без инцидентов, однако ее началу попыталась помешать ультранационалистическая партия "Грузинский марш". Ее лидеры на какое-то время перекрыли трассу Рустави-Тбилиси, чтобы преградить путь колонне сторонников Нацдвижения из Кахети. Однако в дело вмешалась полиция и инцидент был исчерпан.

А во время акции протеста, которая транслировалась в прямом эфире оппозиционными телеканалами, жителям страны на телефоны посыпались cмс-сообщения от организации "Покончим", с требованием запретить эту партию.

Темы:
Выборы 2020: "Единое национальное движение" (41)


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