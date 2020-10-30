Конкуренция на пост мэров в пяти муниципалитетах Грузии довольно высока

В мэры в муниципалитетах Каспи, Тержола, Они, Харагаули и Кутаиси претендуют 26 кандидатов. Их выборы состоятся вместе с парламентскими – 31 октября

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Параллельно с парламентскими выборами, 31 октября состоятся выборы мэров в пяти муниципалитетах Грузии - Каспи, Они, Харагаули, Тержола и Кутаиси.

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По данным ЦИК, за пост мэров в этих муниципалитетах претендуют 26 кандидатов.

Правящая партия "Грузинская мечта" и две оппозиционные - "Национальное движение" и "Европейская Грузия" имеют своих кандидатов во всех пяти муниципалитетах. "Альянс патриотов" - в трех муниципалитетах, "Лейбористская партия" и "Лело" - в двух муниципалитетах.

В Каспи баллотируются Георгий Хелашвили ("Европейская Грузия"), Нугзар Нониашвили ("Единое национальное движение"), Илья Китриашвили ("Альянс патриотов Грузии"), Отар Косашвили ("Лейбористская партия Грузии"), Вахтанг Маисурадзе ("Грузинская мечта").

В Они кандидатами в мэры выдвинуты Джони Гобеджишвили ("Европейская Грузия", Нодар Бурдиладзе ("Единое национальное движение"), Тамаз Метревели ("Альянс патриотов Грузии"), Давид Чикваидзе ("Грузинская мечта").

В Харагаули кандидатами в мэры названы Бесики Курашвили ("Европейская Грузия"), Торнике Авалишвили ("Единое национальное движение"), Теймураз Пцкиаладзе ("Альянс патриотов Грузии"), Коба Лурсманашвили ("Грузинская мечта") и Михаил Чипашвили ("Лело").

В Тержола баллотируются Роланд Месхи ("Европейская Грузия"). Валерий Бочоришвили ("Единое национальное движение"), Лаша Гогиашвили ("Грузинская мечта"), Ника Меманишвили ("Лело").

В Кутаиси борьба развернется между Амираном Дзоценидзе ("Европейская Грузия"), Кахабером Чахунашвили ("Трибуна – ХДД"), Григоли Шушания ("Единое национальное движение"), Ираклием Киквадзе (Лейбористская партия Грузии"), Гагой Гогричиани ("Свободная Грузия"), Андро Лосаберидзе ("Стратегия Агмашенебели"), Ирмой Петриашвили ("За социальную справедливость") и Иосебом Хахалеишвили ("Грузинская мечта").