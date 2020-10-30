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Избирательные бюллетени в урне для голосования

Конкуренция на пост мэров в пяти муниципалитетах Грузии довольно высока

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Выборы 2020: граждане Грузии выбирают депутатов (6)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249856731/Konkurentsiya-na-post-merov-v-pyati-munitsipalitetakh-Gruzii-dopolno-vysoka.html

В мэры в муниципалитетах Каспи, Тержола, Они, Харагаули и Кутаиси претендуют 26 кандидатов. Их выборы состоятся вместе с парламентскими – 31 октября

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Параллельно с парламентскими выборами, 31 октября состоятся выборы мэров в пяти муниципалитетах Грузии - Каспи, Они, Харагаули, Тержола и Кутаиси.

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По данным ЦИК, за пост мэров в этих муниципалитетах претендуют 26 кандидатов.

Правящая партия "Грузинская мечта" и две оппозиционные - "Национальное движение" и "Европейская Грузия" имеют своих кандидатов во всех пяти муниципалитетах. "Альянс патриотов" - в трех муниципалитетах, "Лейбористская партия" и "Лело" - в двух муниципалитетах.

В Каспи баллотируются Георгий Хелашвили ("Европейская Грузия"),  Нугзар Нониашвили ("Единое национальное движение"), Илья Китриашвили ("Альянс патриотов Грузии"), Отар Косашвили ("Лейбористская партия Грузии"), Вахтанг Маисурадзе ("Грузинская мечта").

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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В Они кандидатами в мэры выдвинуты Джони Гобеджишвили ("Европейская Грузия", Нодар Бурдиладзе ("Единое национальное движение"), Тамаз Метревели ("Альянс патриотов Грузии"), Давид Чикваидзе ("Грузинская мечта").

В Харагаули кандидатами в мэры названы Бесики Курашвили ("Европейская Грузия"), Торнике Авалишвили ("Единое национальное движение"), Теймураз Пцкиаладзе ("Альянс патриотов Грузии"), Коба Лурсманашвили ("Грузинская мечта") и Михаил Чипашвили ("Лело").

В Тержола баллотируются Роланд Месхи ("Европейская Грузия"). Валерий Бочоришвили ("Единое национальное движение"), Лаша Гогиашвили ("Грузинская мечта"), Ника Меманишвили ("Лело").

В Кутаиси борьба развернется между Амираном Дзоценидзе ("Европейская Грузия"), Кахабером Чахунашвили ("Трибуна – ХДД"), Григоли Шушания ("Единое национальное движение"), Ираклием Киквадзе (Лейбористская партия Грузии"), Гагой Гогричиани ("Свободная Грузия"), Андро Лосаберидзе ("Стратегия Агмашенебели"), Ирмой Петриашвили ("За социальную справедливость") и Иосебом Хахалеишвили ("Грузинская мечта").

Темы:
Выборы 2020: граждане Грузии выбирают депутатов (6)


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