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Георгий Гахария

Гахария: завтра – важнейший день для Грузии

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (529)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249857455/Gakhariya-zavtra---vazhneyshiy-den-dlya-Gruzii.html

Пандемия пройдет, экономический кризис будет решен и только выборы определят успешное развитие страны в течение последующих лет, сказал премьер

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузия может показать всему миру пример того, как в условиях пандемии можно провести свободные и прозрачные выборы, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

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По его словам, 31 октября – это важнейший для демократического развития страны день. Глава правительства отметил, что все должны хорошо понимать – день выборов и последующий период должны пройти так же тихо, как и предвыборный период.

"Мы все должны хорошо понимать, что это обязанность власти, политических партий, оппозиционного правительства, всего нашего общества, чтобы завтрашний день был спокойным, демократическим, транспарентным, открытым и прозрачным. Последующий день тоже должен соответствовать высшим стандартам демократии. Провокация любого вида или правонарушение, несмотря на то, какой политической силой оно будет совершено, жестоко будут наказаны соответствующей правоохранительной системой", – заявил Гахария.

По словам премьера, МВД Грузии уже получило задание в плане усиления защиты правопорядка на избирательных участках страны как в день выборов, так и в течение последующего периода. Помимо этого, штаб министерства иностранных дел Грузии, МВД находятся на постоянной связи с иностранными наблюдателями, чтобы у них не было никаких помех и проблем в работе.

Гахария еще раз призвал граждан Грузии принять участие в выборах и отметил, что именно выборы определят демократическое развитие в течение последующих лет.

"Я хочу призвать наших граждан: мы все завтра вместе должны пойти на избирательные участки, где будет соблюдаться высший эпидемиологический стандарт, о чем позаботились эпидемиологи, избирательная комиссия, министерство здравоохранения. Мы все должны сделать наш свободный выбор", – сказал Гахария, добавив, что пандемия пройдет, экономический кризис будет решен, но только выборы определяют успешное развитие страны в течение последующих лет.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября. Это самые важные выборы в стране. Ведь сила, имеющая большинство в законодательном органе, формирует правительство во главе с премьер-министром, в руках которого сосредоточена вся власть в стране.

Согласно смешанной системе выборов, 120 депутатов пройдут из числа партий, преодолевших 1% избирательный барьер, а 30 – победив в мажоритарных округах. При этом партия, набравшая 40% на выборах, никак не сможет обеспечить себе даже простое парламентское большинство.

В выборах принимают участие рекордное число партий – 48, и два блока.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (529)


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