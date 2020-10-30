Против кого дружим? – лидеры грузинских оппозиционных партий подписали меморандум

Поставив подписи под документом, оппозиция обязалась не вступать в коалицию и не сотрудничать с с "Грузинской мечтой"

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Представители ряда оппозиционных партий подписали меморандум, которым взяли обязательство не сотрудничать и не вступать в коалицию с правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

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Меморандум в офисе Лейбористской партии подписали лидеры "Европейской Грузии", "Гирчи", "Единой Грузии - демократического движения", "Стратегии Агмашенебели", Республиканской партии и других.

"Партии, которые здесь собрались, не вступят в коалицию с "Грузинской мечтой" и "Грузинская мечта" останется одна. Второй посыл – это то, что, несмотря существующие между нами разногласия, мы можем сесть и обговорить фундаментальные вопросы, после того, как 31 октября будет покончено с правлением Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты", - заявил журналистам член "Европейской Грузии" Леван Тархнишвили.

По словам лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе, это мероприятие носит символический характер, так как, по его мнению, сложно представить, чтобы одна из вышеперечисленных партий вступила в коалиционный союз с "Грузинской мечтой".

"Лейбористская партия" не раз предоставляла свой офис в качестве площадки для встреч оппозиционных лидеров в преддверии выборов.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Голосовать имеют право граждане Грузии, достигшие ко дню выборов 18 лет и имеющие на руках удостоверение личности или паспорт.