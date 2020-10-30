15:52 30 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7913
  • 100 RUB4.0794
  • USD3.2338
Поиск
Оппозиция проводит акцию протеста в центре столицы Посигналь Бидзине!

Против кого дружим? – лидеры грузинских оппозиционных партий подписали меморандум

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (162)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/15/249762394.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249857474/Protiv-kogo-druzhim---lidery-gruzinskikh-oppozitsionnykh-partiy-podpisali-memorandum.html

Поставив подписи под документом, оппозиция обязалась не вступать в коалицию и не сотрудничать с с "Грузинской мечтой"

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Представители ряда оппозиционных партий подписали меморандум, которым взяли обязательство не сотрудничать и не вступать в коалицию с правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Кто победит на выборах в Грузии и чего от них ждать? Прогнозы экспертов>>

Меморандум в офисе Лейбористской партии подписали лидеры "Европейской Грузии", "Гирчи", "Единой Грузии - демократического движения", "Стратегии Агмашенебели", Республиканской партии и других.

"Партии, которые здесь собрались, не вступят в коалицию с "Грузинской мечтой" и "Грузинская мечта" останется одна. Второй посыл – это то, что, несмотря существующие между нами разногласия, мы можем сесть и обговорить фундаментальные вопросы, после того, как 31 октября будет покончено с правлением Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты", - заявил журналистам член "Европейской Грузии" Леван Тархнишвили.

ირაკლი კობახიძე
photo: Parliament of Georgia / FB
Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" назвал условие ухода из политики

По словам лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе, это мероприятие носит символический характер, так как, по его мнению, сложно представить, чтобы одна из вышеперечисленных партий вступила в коалиционный союз с "Грузинской мечтой".

"Лейбористская партия" не раз предоставляла свой офис в качестве площадки для встреч оппозиционных лидеров в преддверии выборов.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Голосовать имеют право граждане Грузии, достигшие ко дню выборов 18 лет и имеющие на руках удостоверение личности или паспорт.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (162)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация возле собора Нотр-Дам в Ницце, где произошло нападение на людей и есть жертвы, Франция
Теракт в Ницце: неизвестный напал на людей у церкви - фото
Сдерживайте не Россию, а себя: Захарова о возможном размещении гиперзвуковых ракет США в Европе
"Сдерживайте не Россию, а себя": Захарова о возможном размещении ракет США в Европе
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться