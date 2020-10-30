Кто победит на выборах в Грузии и чего от них ждать? Прогнозы экспертов

Конкуренция за депутатское кресло в Грузии довольно высокая – в этом году желание принять участие в выборах выразили 48 партий и 2 блока.

Много цифр: рейтинги грузинских партий в преддверии выборов>>

Чего можно ожидать от предстоящих выборов и каковы шансы партий? Прогнозы и мнение экспертов.

Расклад сил в будущем парламенте

Известный социолог Яго Качкачившили уверен, что парламент, в основном, будет состоять из уже известных политиков.

"У победы на этих выборах есть своя цена и как ожидается, довольно высокая. Начнем с законодательной данности: в пропорциональных выборах 40,5-процентная партия имеет право сформировать правительство. Согласно разным исследованиям, достичь 40,5-процентного результата может только "Грузинская мечта", но это еще не означает, что она получит большинство", – написал Качкачишвили на своей странице в соцсети Facebook.

Простое большинство (76 депутатских мандатов) в парламенте означает возможность принимать законопроекты. Как разъясняет социолог, 40,5% результат по пропорциональному списке, обеспечивает 48 мест в парламенте.

"Соответственно, чтобы получить большинство (76 мандатов) "Грузинской мечте" нужно плюс 28 мандатов за счет мажоритариев, получить которые она на самом деле не в силах. А ведь без большинства утвердить правительство невозможно. То есть, получить 40,5% – это еще не значит победить (или, это псевдо-победа)", – отмечает социолог.

Допустим, "Грузинская мечта" получит 45%, на что есть шанс. Это будет означать 54 мандата в пропорциональных выборах, продолжает рассуждать Качкачишвили. Чтобы сформировать большинство в законодательном органе "Грузинской мечте" будет необходимо получить 21 мандат мажоритариев, что по мнению Качкачившили вполне реально.

"Что касается того варианта, что "Мечта" получит меньше 40,5% (что также не исключено согласно исследованиям), то здесь уже встает необходимость создания коалиционного правительства, то есть в перспективе подключатся и другие попавшие в парламент политические партии", – отмечает Качкачишвили.

Как разъяснил социолог, это, безусловно, не будет означать победу какой-либо одной партии, а завершение единоличного правления "Грузинской мечты".

"В любом случае вышеуказанного дизайна распределения сил можно с уверенностью сказать, что будущий парламент больше не будет черно-белым и в нем будет собрано большинство действующих политиков. А то, что многообразный парламент является признаком лучшей демократии, это мы все хорошо знаем и видим", – отмечает Качкачишвили.

Второй тур

Во время парламентских выборов 2016 года проведение второго тура стало необходимо в 50 мажоритарных округах из 73. На предстоящих выборах по мажоритарной системе будут выбирать лишь 30 парламентариев. Аналитик Ника Читадзе не исключает, что в отличие от 2016 года, в этом году проведение второго тура будет необходимо хотя бы в 20 мажоритарных округах. Эксперт объясняет это падением рейтинга правящей партии.

"Думаю, что в большинстве округов ожидается проведение второго тура... В 2016 году рейтинг "Грузинской мечты" был сравнительно выше, и в пропорциональной части они получили 48% голосов", – сказал Читадзе в интервью газете "Резонанси".

Сейчас, когда разрыв в рейтинге между "Грузинской мечтой" и оппозиционными партиями еще больше сократился, это дает повод сказать, что большинстве мажоритарных округов пройдет второй тур, отметил эксперт.

Иного мнения аналитик Гия Абашидзе, который прогнозирует проведение второго тура лишь в примерно десяти мажоритарных округах, а в остальных победу "Грузинской мечты".

"В тех округах, где у "Грузинской мечты" есть внушительное преимущество, все завершится в первом же туре. И в Тбилиси, за исключением нескольких округов, в первом же туре мажоритарных выборов ожидаю убедительную победу "Грузинской мечты", – заявил Абашидзе.

Между тем, по мнению аналитика и журналиста Арчила Гамзардия, второй тур может понадобится в 15 мажоритарных округах.

"Я не исключаю, что в большинстве округов будут вторые туры. Думаю, что "Грузинская мечта" согласилась на эти мажоритарные округа, чтобы в итоге самой получить большую часть, поскольку ждет больше поддержки в пропорциональной части. Примерно в половине округов все же может быть второй тур", – отметил Гамзардия.

Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что правящей партии будет сложно одержать победу в больших городах, однако в пропорциональных выборах она все же победит.

"Когда власти теряют рейтинг, то это в основном отражается на больших населенных пунктах, в основном Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди и Батуми. Поэтому правящей партии будет сложно одержать значительную победу, особенно в Тбилиси, который излишне информированный и поляризованный город. К этим городам может добавиться Гори и Телави. Но в конечном итоге, "Мечта" выиграет пропорциональные выборы", – сказал Дзабирадзе.

Что касается оппозиции, то по мнению политолога, у оппозиции нет такой поддержки избирателей, чтобы выиграть пропорциональные выборы.

Активность избирателей

За последние две недели количество избирателей, которые пока не решили, за кого будут голосовать, сократилось вдвое, а количество граждан, которые примут решение непосредственно у избирательной урны, будет минимальным, считает руководитель компании пиара и маркетинговых коммуникаций Jepra Сосо Галумашвили.

Согласно разным социологическим исследованиям, количество избирателей, не решивших, за кого голосовать, колеблется в районе 24-35%.

"С приближением дня выборов, безусловно, количество избирателей, которые не решили за кого голосовать, сократится. Общая тенденция такая, что в день выборов или за день до выборов, их количество сокращается до 10% и остается очень малое количество тех, кто принимают решение непосредственно у избирательной урны", – говорит Галумашвили в интервью газете "Резонанси".

В Грузии исследований в связи с тем, сколько процентов принимают решение непосредственно у избирательной урны, не проводилось, однако, как отмечает Галумашвили, в мире таких 4-7%.

"Думаю, что в Грузии количество избирателей, не решивших за кого голосовать, в пределах 15%... Думаю, что на этих выборах активность будет в рамках 60%", – заключил Галумашвили.

Между тем, эксперт Торнике Шарашенидзе считает, что высокая явка на предстоящих выборах не устраивает оппозицию.

"В том случае, если много людей не придут на выборы, чаша весов может двинуться в сторону "Националов", поскольку именно их сторонники являются теми, кто думают о реванше и без всяких причин идут на выборы", – сказал Шарашенидзе радио "Фортуна".

Противоположного мнения придерживается политолог Паата Закареишвили, который уверен, что "Грузинская мечта" заинтересована в низкой явке на выборах.

"Грузинская мечта" все больше усложняет ситуацию, связанную с коронавирусом, поскольку партия хочет, чтобы на выборы не пришли избиратели других партий и те, кто не решил за кого голосовать. У "Мечты" уже есть свой электорат и она знает, кто за нее голосует. Что касается предвыборной среды, то сейчас людей не очень радует выходить из дома и заражаться коронавирусом, поэтому они не участвуют в предвыборной среде в агрессивной форме. Естественно, оппозиционных партий больше устраивает активность", – отметил Закареишвили.

Итоги, акции и провокации

Политолог Тамар Кикнадзе не исключает провокаций и обострения ситуации в период выборов.

"Обстановка накаляется оппозицией, в основном это "Националы" и их сподвижники. Они провели социологический опрос и прямо задали вопрос: в случае фальсификации выборов, какова будет ваша реакция, будете ли участвовать в выступлениях или примите ли какие-то радикальные меры. Это говорит о том, что они готовятся к радикальным действиям. С учетом того, что произошло в Беларуси, в Киргизии, некоторые опасаются, что осложнения могут быть и в Грузии. Для этого нет почвы, потому что люди не поддерживают "Национальное движение". Но они, мне кажется, могут какие-то радикальные действия и провокации осуществить", – сказала Кикинадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Что касается итогов выборов, то по мнению политолога, "Грузинская мечта" сможет одержать внушительную победу. А что касается ее основного конкурента "Единого национального движения", то она не сможет набрать примерно 20% голосов избирателей.

"Все остальные партии немногочисленные. Но новый закон, очень низкий барьер дают им возможность попасть в парламент. Но в основном они не представляют опасность. Может быть в сумме они наберут какое-то количество, один человек из одной партии, два человека – из другой. К тому же эти партии уже старые. Некоторые уже давно функционируют на политической сцене и жителям ничего нового они не могут предложить. Для этого нужны ресурсы, нужна идеология, надо обладать политтехнологиями, а все это стоит больших денег", – отметила Кикнадзе.

То, что инциденты могут быть во время выборов, не исключает аналитик Вахтанг Дзабирадзе.

"Предвыборная кампания проходит вяло. Напряженности среди населения мало. Исходя из этого, я не ожидаю особых осложнений у избирательных участков. Отдельные инциденты могут быть, но они не думаю, что будут массивными по масштабу страны. Соответственно, я не жду особых призывов, противостояний. Больше думаю, что все пройдет мирно и спокойно", – сказал Дзабирадзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

По мнению аналитика, особых нарушений или фальсификаций на предстоящих выборах не ожидается.

"Возможно будут попытки фальсификации, но как было раньше т. н. карусели, похищение избирательных урн и т. д., такого не будет. Отдельные рецидивы будут на отдельных участках, но они не будут иметь такой характер, чтобы местные или международные наблюдатели смогли поставить вопрос легитимности результатов выборов. Подобных нарушений и фальсификаций я не ожидаю", – отметил Дзабирадзе.

Что касается состава будущего парламента, по мнению аналитика, в законодательном органе десятого созыва попадут примерно десять субъектов.

"Первое место на выборах гарантировано займет партия "Грузинская мечта". Насколько она сможет набрать 76 мандатов, которые позволят ей единолично укомплектовать правительство – сложно сказать. Однако вероятность этого довольно высокая. Будет также "Нацдвижение", а дальше будут отдельные маленькие партии – третья категория, которые будут работать в рамках 5% успеха. Такие как "Альянс патриотов", "Лело", "Стратегия Агмашенебели", – сказал Дзабирадзе.

На вопрос, можно ли ожидать массовых акций протеста после выборов, аналитик ответил:

"Возможно такое желание может появится у отдельных политических групп. Но насколько я вижу, сегодня готовности к подобным протестным выступлениям среди избирателей и населения нет. Я очень удивлюсь, если протесты примут массовый характер. Имею в виду акции такого уровня и масштаба, как, например, в Беларуси. Попытки этого будут. Но начала серьезной волны протеста в стране я не ожидаю", – заключил аналитик.

В парламентских выборах Грузии принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Главная интрига – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" удержать власть или оппозиция во главе с "Единым национальным движением" возьмет верх? Но итоги голосования будут историческими при любом раскладе: в случае победы "Мечты" – впервые в истории Грузии партия удержит власть третий срок подряд. Если ко власти придет оппозиция – впервые в истории Грузии бывшая правящая партия вернет бразды правления.