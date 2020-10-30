К парламентским выборам МВД Грузии создает специальные мобильные группы

Основная задача мобильных групп, которые будут созданы по всей стране, обеспечить проведение выборов в спокойной безопасной обстановке

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии создает специальные мобильные группы, которые в день голосования 31 октября будут обеспечивать проведение парламентских выборов в безопасной, свободной и спокойной среде, сообщается на сайте ведомства.

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Как говорится в заявлении министерства внутренних дел, в случае необходимости в рамках закона мобильные группы полиции будут обеспечивать порядок и оперативно реагировать на правонарушения.

В день выборов полицейские силы будут распределены по всей стране.

С международными наблюдательными миссиями будет работать Департамент международных отношений МВД Грузии.

Для контактов с аппаратом Народного защитника выделен Департамент мониторинга прав человека и качества расследования министерства.

Связи с местными наблюдательными миссиями и неправительственными организациями будет поддерживать Юридический департамент и Департамент мониторинга прав человека.

Информацию о контактных лицах уже получили соответствующие международные организации, аппарат Народного защитника, международные и местные наблюдательные миссии, неправительственные организации.

В день выборов МВД Грузии периодически будет информировать о нарушениях правопорядка и инцидентах во время выборов.

Вместе с тем в заявлении МВД отмечается, что полиция в день голосования не будет иметь права находиться на территории избирательного участка либо рядом с ним. Туда полицейский может попасть только по вызову в случае реальной угрозы, после устранения которой он будет обязан покинуть территорию.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в эту субботу, 31 октября.