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Заседание парламента Грузии. Депутаты

Процедуры после выборов: когда в Грузии будет новое правительство?

photo: Parlament of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (532)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249858460/Protsedury-posle-vyborov-kogda-v-Gruzii-budet-novoe-pravitelstvo.html

Все, что нужно знать о деталях и сроках, связанных с процедурами после парламентских выборов в Грузии

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября, а их первые итоги появятся уже в ночь на 1 ноября, что касается окончательных итогов, то их подведут через 19 дней после второго тура выборов.

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Как считают голоса

Подсчет голосов на избирательных участках начинается сразу же после завершения голосования - в 20:00.

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photo : European Georgia / FB
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Процедура следующая – члены комиссии снимают печать с урны для голосования, открывают ее и начинают считать голоса.

По итогам подсчета составляется протокол, который отправляется в окружную комиссию, и та после проверки загружает его на сайт Центральной избирательной комиссии.

Первые протоколы с участков начинают загружаться на сайт ЦИК к полуночи, а вот первые результаты появляются тогда, когда подсчитано – 2-5% всех участков по Грузии.

Когда будут окончательные итоги

Окончательные итоги выборов подводятся не позднее 19 дня после дня голосования, после рассмотрения всех жалоб наблюдателей и решения судов.

Итоги пропорциональных выборов будут окончательными.

Центральная избирательная комиссия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Центральная избирательная комиссия Грузии

Что касается итогов мажоритарных выборов, то если в каком-то из округов ни один кандидат не сможет набрать более половины голосов избирателей, там назначат второй тур, в котором будет два кандидата с лучшими результатами.

Второй тур проходит в третью субботу после дня выборов.

Итоги второго тура подводятся не позднее чем за 19 дней после дня голосования.

Когда соберется парламент

Первое заседание парламента проходит не позднее чем через 10 дней после объявления окончательных итогов выборов. Оно состоится, если регистрацию пройдут не менее 2/3 депутатов парламента.

На первом заседании формируются фракции, комитеты, избирается председатель парламента и его заместители.

Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний

Согласно новым правилам, фракция будет состоять из не менее семи человек и одна партия может сформировать лишь одну фракцию.

Когда у страны будет премьер-министр

Кандидата в премьер-министры и правительство вместе с правительственной программой должны представить не позднее чем на девятый день после первого заседания.

თამარ ჟვანია
photo: Tamar Zhvania / FB
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Спустя две недели после первого заседания парламента партия, получившая наилучший результат на выборах, выносит на заседание вопрос о выражении доверия своему кандидату в премьер-министры Грузии и его кабинету. Для выражения доверия необходимо 76 голосов.

Если кандидат не получит достаточного количества голосов, назначаются повторные парламентские выборы.

Выборы не пройдут, если в течение двух недель после провала первого кандидата парламент сможет утвердить кандидатуру, представленную 1/3 депутатов парламента.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (532)


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