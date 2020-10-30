Процедуры после выборов: когда в Грузии будет новое правительство?

Все, что нужно знать о деталях и сроках, связанных с процедурами после парламентских выборов в Грузии

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября, а их первые итоги появятся уже в ночь на 1 ноября, что касается окончательных итогов, то их подведут через 19 дней после второго тура выборов.

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Новый кабинет министров в Грузии появится через месяц после дня голосования.

Как считают голоса

Подсчет голосов на избирательных участках начинается сразу же после завершения голосования - в 20:00.

Процедура следующая – члены комиссии снимают печать с урны для голосования, открывают ее и начинают считать голоса.

По итогам подсчета составляется протокол, который отправляется в окружную комиссию, и та после проверки загружает его на сайт Центральной избирательной комиссии.

Первые протоколы с участков начинают загружаться на сайт ЦИК к полуночи, а вот первые результаты появляются тогда, когда подсчитано – 2-5% всех участков по Грузии.

Когда будут окончательные итоги

Окончательные итоги выборов подводятся не позднее 19 дня после дня голосования, после рассмотрения всех жалоб наблюдателей и решения судов.

Итоги пропорциональных выборов будут окончательными.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Центральная избирательная комиссия Грузии

Что касается итогов мажоритарных выборов, то если в каком-то из округов ни один кандидат не сможет набрать более половины голосов избирателей, там назначат второй тур, в котором будет два кандидата с лучшими результатами.

Второй тур проходит в третью субботу после дня выборов.

Итоги второго тура подводятся не позднее чем за 19 дней после дня голосования.

Когда соберется парламент

Первое заседание парламента проходит не позднее чем через 10 дней после объявления окончательных итогов выборов. Оно состоится, если регистрацию пройдут не менее 2/3 депутатов парламента.

На первом заседании формируются фракции, комитеты, избирается председатель парламента и его заместители.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний

Согласно новым правилам, фракция будет состоять из не менее семи человек и одна партия может сформировать лишь одну фракцию.

Когда у страны будет премьер-министр

Кандидата в премьер-министры и правительство вместе с правительственной программой должны представить не позднее чем на девятый день после первого заседания.

Спустя две недели после первого заседания парламента партия, получившая наилучший результат на выборах, выносит на заседание вопрос о выражении доверия своему кандидату в премьер-министры Грузии и его кабинету. Для выражения доверия необходимо 76 голосов.

Если кандидат не получит достаточного количества голосов, назначаются повторные парламентские выборы.

Выборы не пройдут, если в течение двух недель после провала первого кандидата парламент сможет утвердить кандидатуру, представленную 1/3 депутатов парламента.