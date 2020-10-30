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ირაკლი კობახიძე

"Грузинская мечта" ждет серьезных провокаций на выборах

photo: Parliament of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (535)
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Исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе сделал еще одно предупреждение о готовящихся провокациях со стороны "Национального движения"

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Оппозиционный блок "Сила в единстве" под предводительством бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в день голосования готовит провокации в ряде округов с использованием вооруженных дубинками и электрошокерами группировок, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.

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Это не первое заявление лидеров правящей партии, в частности, Кобахидзе, о том, что в день голосования 31 октября готовят серьезные провокации и с этой целью создали т.н. "революционный штаб" под предводительством экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили. Между тем представители "Нацдвижения" эту информацию категорически опровергают.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Больше всего провокаций надо ждать в Болниси, Дманиси, Марнеули, Батуми, Зугдиди и Глдани (Тбилиси). Как организаторам провокаций наблюдатели должны уделить особое внимание представителям "Нацдвижения" - Дэви Чанкотадзе, Дмитрию Шашкину и Нике Мелия. Нам сейчас стало известно о том, что они мобилизовали экипажи, которые оснащены дубинками и электрошокерами", - сказал Кобахидзе.

Он отметил, что часть членов экипажей - бывшие военные и полицейские и у них есть право на ношение оружия.

"Нам в руки из офиса "Нацдвижения" попали списки тех людей, которые мобилизованы ими для деструктивных действий", - сказал Кобахидзе.

При этом он отметил, что любое такое действие будет наказано строго по закону, и призвал всех сторонников "Грузинской мечты" не поддаваться на провокации.

В Грузии 31 октября пройдут выборы в парламент, в Верховный совет Аджарии и в местные органы власти.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (535)


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